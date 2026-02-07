ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव में भी मैदान में बड़े नेताओं के सगे-संबंधी, आम कार्यकर्ता एक फिर रहे हाशिए पर

रांची: लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह इस बार राज्य के नगर निकाय चुनावों में भी बड़े राजनेताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है. भले ही ये चुनाव गैर-दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरी ताकत झोंक दी है. इसी वजह से यह चुनाव अब साधारण नहीं रह गया है. बड़े नेताओं ने अपनी पत्नी, भाई, बेटा या बेटी को चुनावी मैदान में उतारने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. इससे पार्टी के प्रति समर्पित साधारण कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.

भाजपा प्रवक्ता का बयान

बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा, "भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है. जिन्हें पार्टी ने समर्थन दिया है, वे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं. स्वाभाविक रूप से जब बड़े नेताओं का हस्तक्षेप नगर निकाय चुनाव में भी होगा, तो कार्यकर्ता नाराज तो होंगे ही."

बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस का पक्ष

प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने इसे संवैधानिक अधिकार बताते हुए समर्थन किया. उन्होंने कहा, "राजनेता के भाई-बहन या पत्नी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है. हमारे यहां कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं और नेताओं के संबंधी भी. इसमें गलत कुछ नहीं है."