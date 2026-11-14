अजमेर में मरीज की मौत पर भड़के परिजन, निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप... हंगामा
अस्पताल अधीक्षक ने कार्डियक अरेस्ट को बताया मौत का कारण.
Published : November 14, 2026 at 4:30 PM IST
अजमेर: शहर के पंचशील क्षेत्र स्थित प्राइवेट अस्पताल में महिला मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया. परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. हंगामे की सूचना मिलते ही क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने समझाइश से मामला शांत कराया. हालांकि परिजन अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
मरीज के परिजन किशनगढ़ के आजाद नगर निवासी सुनील ने बताया कि मां सुमित्रा देवी को गले का कैंसर है. उन्हें इलाज के लिए अजमेर के पंचशील स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. उनके गले का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद सावित्री देवी को पहले आईसीयू और फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां रात को मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लगी मशीन ठीक नहीं थी. उपचार में चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिससे सावित्री देवी की मौत हुई है. परिजनों ने मरीज सावित्री देवी की मौत के बाद अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इसकी सूचना मिलते ही क्रिश्चियन गंज और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
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सांस लेने में तकलीफ थी: मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों से बातचीत में पता चला कि मरीज सावित्री देवी के गले में फोर्थ स्टेज कैंसर था. मरीज को श्वास लेने में तकलीफ थी. देर रात सावित्री देवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से होना बताया गया है. परिजनों के साथ शांतिपूर्वक समझाइश की गई. मरीज की ओर से शिकायत दी जाती है तो नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
कार्डियक अरेस्ट आया: इधर अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि मरीज सुमित्रा के आहार नली के पास गले में कैंसर था. इस कारण आहार लेने के दौरान भोजन के कुछ तत्व फेफड़ों में चले जाते हैं, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती थी. उनका उपचार किया गया था. देर रात मरीज के श्वास लेने में काफी दिक्कत हुई. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक मरीज के पास पहुंचे, तब तक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ चुका था. मरीज को तत्काल सीपीआर दिया, लेकिन बच नहीं पाए.
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पोस्टमार्टम करवा लें...सच्चाई सामने आएगी : डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि अस्पताल में सभी मशीन बराबर काम कर रही है. मरीज की मौत हुई है. इस कारण परिजन वेदना में है, इसलिए अस्पताल प्रशासन पर गलत आरोप लगा रहे हैं. डॉ चौधरी ने कहा, यदि कोई आशंका है तो मरीज का पोस्टमार्टम करवा लिया जाए. उन्होंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट आने के दौरान परिजन मरीज के साथ थे. जब सीपीआर दिया था, तब भी मरीज वार्ड में मौजूद थे.
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