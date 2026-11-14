ETV Bharat / state

अजमेर में मरीज की मौत पर भड़के परिजन, निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप... हंगामा

परिजनों से समझाइश करती पुलिस टीम ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: शहर के पंचशील क्षेत्र स्थित प्राइवेट अस्पताल में महिला मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया. परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. हंगामे की सूचना मिलते ही क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने समझाइश से मामला शांत कराया. हालांकि परिजन अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.