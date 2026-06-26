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धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप

धनबाद: एशियन जालान अस्पताल में भर्ती एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह निवासी 24 वर्षीय मिथलेश पासवान बीते 20 जून को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले कई दिनों से उनका उपचार चल रहा था.

मरीज के परिजनों, डॉक्टर और पुलिस पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप

परिजनों का कहना है कि मरीज की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन शुक्रवार को अचानक डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक हो गई है. कुछ ही देर बाद चिकित्सकों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया. मरीज की मौत की खबर मिलते ही परिजन और उनके साथ पहुंचे लोग भड़क उठे. उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मौके पर पहुंची पुलिस