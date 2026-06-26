धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप
धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया.
Published : June 26, 2026 at 5:54 PM IST
धनबाद: एशियन जालान अस्पताल में भर्ती एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह निवासी 24 वर्षीय मिथलेश पासवान बीते 20 जून को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले कई दिनों से उनका उपचार चल रहा था.
मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप
परिजनों का कहना है कि मरीज की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन शुक्रवार को अचानक डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक हो गई है. कुछ ही देर बाद चिकित्सकों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया. मरीज की मौत की खबर मिलते ही परिजन और उनके साथ पहुंचे लोग भड़क उठे. उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
मौके पर पहुंची पुलिस
वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर धनबाद थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस पदाधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई.पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर जांच की जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अस्पताल प्रबंधन का पक्ष
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की स्थिति शुरू से ही अत्यंत गंभीर थी. चिकित्सकों के अनुसार सिर में गंभीर चोट होने के कारण लगातार विशेषज्ञों की निगरानी में मरीज का इलाज किया जा रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मरीज को बचाया नहीं जा सका. अस्पताल ने इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही के आरोप को निराधार बताया है.
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