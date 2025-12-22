ETV Bharat / state

महिला की हत्या, पति, सौतेला बेटे और बहू पर लगा आरोप

पलामूः जिला में पिपरा थाना क्षेत्र के दलपतपुर में बेबी देवी नामक महिला की सिर कूचकर हत्या की गई है. हत्या का आरोप बेबी देवी के पति, सौतेले बेटे और बहू पर लगा है.

इस घटना के बाद सभी लोग घर बंद करके फरार हैं. पुलिस सभी आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल पलामू के पिपरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में महिला का शव पड़ा हुआ है. इसी सूचना के आलोक में पिपरा पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. 2012 में बेबी देवी की शादी पिपरा थाना क्षेत्र के दलपतपूर के रहने वाले राजेश्वर यादव के साथ हुई.

बेबी देवी राजेश्वर यादव की दूसरी पत्नी थी. बेबी देवी बिहार के औरंगाबाद के करमा गांव की रहने वाली थी. ससुराल पक्ष के द्वारा बेबी देवी का सर्जरी करवाया गया था जिस कारण वह मां नहीं बन सकती थी. महिला को प्रताड़ित किया जाता था. पिपरा थाना प्रभारी विमल कुमार ने बताया कि बेबी देवी की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है.