मेरठ में ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 गिरफ्तार; रिश्ते में फूफा निकला मास्टरमाइंड
पुलिस ने एक्शन लेते हुए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो दो युवक हेलमेट लगाकर बाइक से दिखाई दिए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 12:07 PM IST
मेरठ: बीते दिनों ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. ठेकेदार के घर पर लिफाफा भेजा गया था, जिसमें एक कारतूस रखा था. पैसे न देने पर पूरे परिवार और ठेकदार को जान से मारने की धमकी दी गई थी.
पुलिस ने अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है. पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार सगा फूफा है. उसने पैसे ऐंठने के लिए अपने दो सहयोगियों के साथ इस साजिश को अंजाम दिया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि शाहजहांपुर निवासी नगर पंचायत ठेकेदार अमजद को बीते दिनों दरवाजे पर लिफाफे में कारतूस और चिट्ठी रखकर 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी. मांग पूरी न होने पर हत्या करने की बात भी लिखी गई थी. पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की.
CCTV से खुला राज: पुलिस ने एक्शन लेते हुए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो दो युवक हेलमेट लगाकर बाइक के माध्यम से उसके घर पर लिफाफा रखते हुए कमरे में कैद हुए थे. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया.
एसपी क्राइम ने बताया कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र के करीब 150 CCTV फुटेज खंगाले गए, क्योंकि जब अभियुक्तों ने धमकी भरा पत्र कारतूस के साथ ठेकेदार के यहां रखा तो दूसरे रास्ते से गए थे.
इस दौरान उनमें से एक ने अपने कपड़े भी चेंज किए थे. पूछताछ में ठेकेदार के फूफा महफूज ने बताया कि उसकी मंशा यह थी कि जब इस मामले में बात उन तक आएगी तो वह बिचौलिये की भूमिका निभाकर आसानी से पैसे ले लेगा.
एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि हमारी टीम ने पूछताछ की और ठेकेदार अमजद से रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति की लोकेशन का पीछा करते करते हुए लोहिया नगर के हुमायूं नगर निवासी महफूज उर्फ फूजी तक पहुंच गई. जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह टूट गया.
क्यों मांगी थी रंगदारी: महफूज ने बताया कि उसने ही अपने साथी लोहिया नगर, हुमायूं नगर गली नंबर 5 के रहने वाले आरिफ और जाकिर कॉलोनी के रहने वाले शाहनवाज से घर के बाहर लिफाफा डलवाया था. पुलिस की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे.
एसपी क्राइम ने बताया कि ठेकेदार से रंगदारी मांगने की कोशिश करने वाला महफूज उर्फ फूजी सिर्फ 8वीं पास है. वह प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता है. उसे यह अंदाजा था कि उसकी पत्नी का भतीजा मोटी कमाई कर रहा है. इसीलिए धमकी देकर रंगदारी मांगने की कोशिश की थी.
पीड़ित के फूफा के अलावा पकड़े गए दोनों लोगों में से शाहनवाज राणा 8वीं है जबकि तीसरा आरोपी आरिफ तो अनपढ़ है. ऐसे में पैसे के लिए इन लोगों ने यह धमकी देकर डिमांड की. इससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.
यह भी पढे़ं: सात संमदर पार पहुंचा शिवानी की लिखावट का जादू; ब्रिटेन के डॉक्टर ने भेजा खास तोहफा