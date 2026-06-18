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मेरठ में ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 गिरफ्तार; रिश्ते में फूफा निकला मास्टरमाइंड

मेरठ में ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: बीते दिनों ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. ठेकेदार के घर पर लिफाफा भेजा गया था, जिसमें एक कारतूस रखा था. पैसे न देने पर पूरे परिवार और ठेकदार को जान से मारने की धमकी दी गई थी. पुलिस ने अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है. पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार सगा फूफा है. उसने पैसे ऐंठने के लिए अपने दो सहयोगियों के साथ इस साजिश को अंजाम दिया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि शाहजहांपुर निवासी नगर पंचायत ठेकेदार अमजद को बीते दिनों दरवाजे पर लिफाफे में कारतूस और चिट्ठी रखकर 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी. मांग पूरी न होने पर हत्या करने की बात भी लिखी गई थी. पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की. एसपी क्राइम अविनाश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) CCTV से खुला राज: पुलिस ने एक्शन लेते हुए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो दो युवक हेलमेट लगाकर बाइक के माध्यम से उसके घर पर लिफाफा रखते हुए कमरे में कैद हुए थे. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया. एसपी क्राइम ने बताया कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र के करीब 150 CCTV फुटेज खंगाले गए, क्योंकि जब अभियुक्तों ने धमकी भरा पत्र कारतूस के साथ ठेकेदार के यहां रखा तो दूसरे रास्ते से गए थे.