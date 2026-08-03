एमसीबी में रिश्तेदार ने किया दिव्यांग बच्ची के साथ गलत काम, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 7:40 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: दिव्यांग बच्ची के साथ गलत काम किए जाने की वारदात सामने आई है. परिजनों की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया. पकड़ा गया आरोपी लड़की का रिश्तेदार है. पीड़िता मूक बधिर है और उसकी उम्र 16 साल है. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.
रिश्तेदार निकला आरोपी
पीड़ित बच्ची ने जब अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी अपने परिजनों को दी तो परिजन थाने पहुंचे. थाने में शिकायत दर्ज होते ही इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह को दी गई. एसपी ने तत्काल दिव्यांग बच्ची के साथ हुए गलत काम को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए. पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा को निर्देश दिए को वो मामले में तत्काल कार्रवाई करें. जिसके बाद संबंधित इलाके के थाना प्रभारी वासुदेव परगनिहा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी से पूछताछ करने के साथ ही परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया: वासुदेव परगनिहा, जांच अधिकारी
पुलिस ने दिया पीड़ित परिवार को भरोसा
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. प्रकरण की विवेचना नियमानुसार जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता है, ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.
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