गोलियों की गूंज से दहला सीतामढ़ी, एनकाउंटर में ढेर कुख्यात सरोज राय के पट्टीदार की हत्या
सीतामढ़ी में पुरानी रंजिश में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह एनकाउंटर में मारे गए सरोज राय का पट्टीदार था. पढ़ें-
Published : May 17, 2026 at 8:59 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के महिन्दवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बतरौली गांव में शनिवार शाम हड़कंप मच गया. कुछ बदमाशों ने एक अधेड़ व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी. घटना में 55 वर्षीय रामाशंकर प्रसाद यादव उर्फ रामाशंकर राय को पांच गोलिया लगीं. आनन-फानन में उन्हें मुजफ्फरपुर के SKMCH ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
एनकाउंटर में मारे गए सरोज राय से था रिश्ता: मृतक रामाशंकर राय गुरुग्राम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात सरोज राय का पट्टीदार बताये जा रहे हैं. उनका एक अन्य रिश्तेदार राकेश राय भी हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और कई हत्याकांडों में फरार चल रहा है. परिजनों ने इस हत्याकांड के पीछे गांव की पुरानी दुश्मनी और आपसी विवाद को वजह बताया है.
तीन बाइकों पर सवार बदमाशों ने किया हमला: परिजन ने बताया कि रामाशंकर राय आम के बगीचे में गए थे. उसी दोरान बाइक सवार घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया. बाइकों पर सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की. जिससे उन्हें पांच गोलिया लगी. गोलियां उनके सिर, कनपटी और शरीर के पिछले हिस्से में लगी थी.
वारदात के बाद फरार हुए हथियारबंद अपराधी: हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे. परिजनों का कहना है कि वारदात गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अंजाम दी गई है, जिनसे लंबे समय से विवाद चल रहा था.
इलाके में छाया दहशत का माहौल: घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक के साले ने स्पष्ट कहा कि हमलावर बाहरी नहीं बल्कि गांव के ही लोग हैं. पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
"रामाशंकर राय शुक्रवार की शाम अपने घर से निकलकर आम के बगीचे में गए थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने उन्हें पांच गोलियां मारी जिससे उनकी मौत हो गई."-परिजन
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दिनांक 16.05.2026
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पुलिस ने SIT गठित कर शुरू की जांच: मौके पर पहुंची महिन्दवारा थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और अहम साक्ष्य जुटाए. जिले के एसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छानबीन तेज कर दी है.
"प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. एसपी के निर्देश पर विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की तह तक जाकर अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी."-पुलिस अधिकारी
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