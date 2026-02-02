ETV Bharat / state

लखनऊ में BJP विधायक के रिश्तेदार ने फ्लैट में की खुदकुशी; प्रॉपर्टी के काम में पार्टनर्स पर धोखाधड़ी का आरोप

परिजनों ने कहा-आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण दी जान.

मृतक शिवम त्रिपाठी (फाइल फोटो)
मृतक शिवम त्रिपाठी (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ :​ राजधानी के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के रिश्तेदार शिवम त्रिपाठी ने खुदकुशी कर ली. विनय रिश्ते में शिवम के फूफा लगते हैं. प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े शिवम के परिजनों का आरोप है कि बिजनेस में पार्टनर द्वारा पैसे हड़पने और मानसिक प्रताड़ना के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

​मूल रूप से बलरामपुर निवासी शिवम त्रिपाठी रिश्ता मैनहैटन अपार्टमेंट के टावर A2 (फ्लैट नं. 407) में रहते थे. रविवार शाम जब मकान मालिक किसी काम से वहां पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें शक हुआ. पुलिस को सूचना दी गई और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया. अंदर शिवम का शव फंदे से लटक रहा था. मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

​परिजनों के अनुसार, शिवम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. आरोप है कि उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने पैसों के लेनदेन में बड़ा घपला किया था. शिवम लंबे समय से उनसे अपना बकाया मांग रहे थे, लेकिन पार्टनर्स न तो पैसे दे रहे थे और न ही सही जवाब. इसी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण शिवम डिप्रेशन में थे.

​शिवम के फूफा विनय कुमार त्रिवेदी गोंडा की मेहनौन विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा विधायक हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी राजनीति में सक्रिय हैं और एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं. शिवम के परिवार में उनके पिता राजेश त्रिपाठी, मां और दो छोटे भाई प्रखर व अभिषेक हैं. इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

​सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों का कहना है कि वे जल्द ही धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नामजद तहरीर देंगे. पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: UP में आज और कल बारिश-आंधी का अलर्ट; पड़ेंगे ओले, इन जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

TAGGED:

LUCKNOW BJP MLA VINAY KUMAR TRIVEDI
LUCKNOW BJP MLA RELATIVE SUICIDE
भाजपा विधायक के भतीजे ने खुदकुशी की
LUCKNOW YOUTH SUICIDE
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.