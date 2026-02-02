ETV Bharat / state

लखनऊ में BJP विधायक के रिश्तेदार ने फ्लैट में की खुदकुशी; प्रॉपर्टी के काम में पार्टनर्स पर धोखाधड़ी का आरोप

लखनऊ :​ राजधानी के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के रिश्तेदार शिवम त्रिपाठी ने खुदकुशी कर ली. विनय रिश्ते में शिवम के फूफा लगते हैं. प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े शिवम के परिजनों का आरोप है कि बिजनेस में पार्टनर द्वारा पैसे हड़पने और मानसिक प्रताड़ना के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

​मूल रूप से बलरामपुर निवासी शिवम त्रिपाठी रिश्ता मैनहैटन अपार्टमेंट के टावर A2 (फ्लैट नं. 407) में रहते थे. रविवार शाम जब मकान मालिक किसी काम से वहां पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें शक हुआ. पुलिस को सूचना दी गई और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया. अंदर शिवम का शव फंदे से लटक रहा था. मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

​परिजनों के अनुसार, शिवम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. आरोप है कि उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने पैसों के लेनदेन में बड़ा घपला किया था. शिवम लंबे समय से उनसे अपना बकाया मांग रहे थे, लेकिन पार्टनर्स न तो पैसे दे रहे थे और न ही सही जवाब. इसी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण शिवम डिप्रेशन में थे.