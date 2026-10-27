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रिश्ते में चाचा ने नाबालिग भतीजी की कुल्हाड़ी से की हत्या, फिर की जाने देने की कोशिश, ये है मामला

अस्पताल के बाहर पुलिस ( Source - Lavesh Joshi )

डीडवाना कुचामन : जिले के खुनखुना थानान्तर्गत ग्राम कल्याणपुरा में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि रिश्ते के चाचा ने मामूली कहासुनी के बाद लड़की को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला. इस दौरान बीच बचाव करने आई लड़की की दादी पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी वारदात कर खेतों में भाग गया और अपनी जान लेने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा. नाबालिग की दादी और आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है.