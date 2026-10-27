रिश्ते में चाचा ने नाबालिग भतीजी की कुल्हाड़ी से की हत्या, फिर की जाने देने की कोशिश, ये है मामला
आरोपी ने नाबालिग की हत्या की और खेतों की ओर भाग गया. यहां उसने अपनी जान देने की कोशिश की.
Published : October 27, 2026 at 8:16 PM IST
डीडवाना कुचामन : जिले के खुनखुना थानान्तर्गत ग्राम कल्याणपुरा में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि रिश्ते के चाचा ने मामूली कहासुनी के बाद लड़की को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला. इस दौरान बीच बचाव करने आई लड़की की दादी पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी वारदात कर खेतों में भाग गया और अपनी जान लेने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा. नाबालिग की दादी और आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है.
अचेत अवस्था में किया डिटेन : पुलिस अधीक्षक डॉ प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची खुनखुना पुलिस ने आरोपी को अचेत अवस्था में डिटेन कर लिया. उसे डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया. घटना मंगलवार दोपहर की है. आरोपी और मृतक नाबालिग एक ही परिवार के हैं और रिश्ते में चाचा–भतीजी हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी ओम प्रकाश उर्फ आकाश अपने चचेरे भाई भूराराम के घर पहुंचा. इस बीच ओमप्रकाश और नाबालिग के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. इससे ओमप्रकाश गुस्से में आ गया और उसने नाबालिग पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. अचानक हुए इस घटना से लड़की की दादी ने बीचबचाव की कोशिश की, तो आरोपी ओमप्रकाश ने उस पर भी कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया.
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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग पर कुल्हाड़ी से ऐसे वार किए कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ओम प्रकाश कुल्हाड़ी को मौके पर फेंक कर खेतों की ओर भाग गया और अपनी जान लेने की कोशिश की. इस दौरान सूचना मिलने पर खुनखुना पुलिस मौके पहुंची और नाबालिग के शव को तोषिणा के अस्पताल पहुंचाया और घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को भी बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. पुलिस सुरक्षा में आरोपी का इलाज किया जा रहा है. आरोपी के बयान के बाद ही घटना की वजह साफ हो सकेगी.
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