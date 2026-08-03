सरायकेला में नाबालिग से दुष्कर्म, रिश्तेदार पर लगा आरोप!
सरायकेला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप उसके रिश्तेदार पर लगा है.
Published : August 3, 2026 at 6:31 PM IST
सरायकेल: जिला के सीनी ओपी अंतर्गत आने वाले गांव से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग बच्ची के साथ उसी के चचेरे भाई द्वारा यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगा है. मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है.
मारपीट की सूचना से हुआ मामले का खुलासा
इस घटना का खुलासा रविवार देर शाम उस वक्त हुआ जब गांव में हुई मारपीट की खबर मुखिया ने स्थानीय पुलिस को दी. सूचना पाते ही सीनी ओपी प्रभारी विनय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान यौन शोषण की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस पीड़िता, उसके परिजनों और आरोपी चचेरे भाई को थाना ले आई.
महिला समिति की जांच के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी
शुरुआत में ग्रामीणों ने महिला समिति से जांच कराने की मांग रखी. रविवार देर रात करीब 12 बजे महिला समिति की जांच पूरी होने के बाद पीड़िता की मामी ने आरोपी के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. आवेदन मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और रविवार रात में ही बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया.
बाल मित्र थाना में रात भर रखा
देर रात होने के कारण रविवार को मेडिकल जांच नहीं हो सकी, जिसके चलते नाबालिग को सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला थाना प्रभारी के संरक्षण में बाल मित्र थाना में रखा गया. सोमवार सुबह सदर अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल चेकअप पूरा कराया गया.
ओपी प्रभारी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे जेल भेजा जा रहा है. प्रशासन की ओर से पीड़ित बच्ची को हर संभव कानूनी, चिकित्सीय और सुरक्षा सहायता मुहैया कराई जा रही है.
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