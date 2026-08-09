जशपुर में रिश्ते हुए तार-तार, सिलबट्टे से मारकर बेटे ने की बाप की हत्या
मामूली बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 8:32 AM IST
जशपुर: जिस पिता की उंगली पकड़कर बेटा चलना सीखता है, जिस पिता की गोद में बैठकर बेटा अपनी बचपन की हसरतें पूरी करता है, उसी पिता की हत्या जब बेटा कर दे तो लगता है सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का ताना-बाना टूटने लगा है. कुछ ऐसा ही हुआ तपकरा थाना इलाके के ग्राम सिंगीबहार इलाके में. यहां घरेलू विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या मसाला पीसने वाले सिलबट्टे से मारकर कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे सूरज सिंह, उम्र 32 साल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
पिता की हत्या बेटे ने आवेश में आकर की
घटना 6 अगस्त की है. मृतक कृष्णा सिंह के भतीजे योगादर सिंह ने घटना की सूचना पुलिस को दी. फरियादी ने बताया कि गांव वालों ने उसे बताया कि उसके चाचा बेहोशी की हालत में घर में गिरे पड़े हैं. गांव वालों ने ये भी बताया कि बेटे ने ही पिता को मारा है जिससे वो बेहोश हो गए हैं. मौके पर जब फरियादी पहुंचा तो पाया कि उसके चाचा के नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा है. आनन-फानन में वो चाचा को लेकर अस्पताल केरसेई पहुंचा. वहां से चिकित्सकों ने उन्हें कुनकुरी अस्पताल रेफर किया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने कृष्णा सिंह को मृत घोषित कर दिया.
तपकरा क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है. घटना में प्रयुक्त सील-लोढ़ा भी जब्त कर लिया गया है. मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है: डॉ. लाल उमेद सिंह, एएसपी, जशपुर
सिलबट्टे से मारकर की हत्या
घटना की सूचना पर पहले कुनकुरी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया. मामला तपकरा थाना क्षेत्र का होने के कारण मर्ग डायरी तपकरा पुलिस को भेजी गई, जिसके बाद बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. फरियादी भतीजे ने बताया कि अपने पिता को मारने के बाद आरोपी चचेरा भाई मौके पर ही मौजूद रहा.
पूछताछ में बेटे ने कबूला अपराध
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अगस्त को आरोपी सूरज सिंह को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका पिता झगड़ालू प्रवृत्ति का था और आए दिन घर तथा बाहर छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करता था. घटना के दिन भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान आवेश में आकर सूरज ने घर में रखे सील-लोढ़ा (मसाला पीसने का पत्थर) से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सील-लोढ़ा जब्त कर लिया है. पर्याप्त साक्ष्य मिलने और अपराध स्वीकार किए जाने के बाद आरोपी सूरज सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
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