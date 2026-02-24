जयमाला के बाद टूटा रिश्ता, लौटी बारात; हमीरपुर में दुल्हन बोली-शादी मेरी पसंद से नहीं हुई
कानपुर देहात में जयमाला के बाद शादी टूट गई. वहीं, हमीरपुर में सुहागरात को ही दुल्हन ने पति को ना बोल दिया.
Published : February 24, 2026 at 8:54 AM IST
कानपुर देहात/हमीरपुर: कहते हैं शादी का बंधन सात जन्मों का होता है, लेकिन आज के समय में शादियां चंद मिनटों में टूट जा रही हैं. कानपुर देहात जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मामूली कहासुनी से जयमाला के बाद शादी का रिश्ता टूट गया और बारात वापस लौट गई.
वहीं, दूसरी तरफ हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में ब्याह कर पहुंची दुल्हन ने सुहागरात को ही पति से अलग होने का ऐलान कर दिया. मामला इतना बढ़ा कि पुलिस तक पहुंच गया. फिलहाल, पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने अलग-अलग रहना स्वीकार कर लिया है.
पहले जानें कानपुर में कैसे टूटी शादी: डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शादी समारोह के दौरान जयमाल की रस्म में हुई कहासुनी के बाद ही रिश्ता टूट गया. वधू पक्ष का दावा है कि दूल्हा नशे में था. जयमाल के दौरान दुल्हन को इसकी भनक लग लगई और उसने रिश्ता ठुकरा दिया.
जानकारी के मुताबिक, डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र निवासी युवक के साथ 22 फरवरी को होनी तय थी. रविवार देर शाम बारात पूरे उत्साह के साथ गांव पहुंची.
बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया. सभी वैवाहिक रस्में विधिवत संपन्न कराई गईं. जयमाल की रस्म के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई.
सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया. अगले दिन यानी सोमवार को दोनों पक्ष डेरापुर थाना पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में आगे की बातचीत हुई.
इसके बावजूद विवाह संबंध को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बन सकी. अंततः, दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से रिश्ता समाप्त करने का निर्णय लिया. समझौते के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का सामान, जेवर वगैरह भी लौटा दिए हैं.
इस मामले में सीओ डेरापुर सौरभ वर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हो पाया. थाने के अधिकारी भी इस पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, हालांकि उन्होंने घटना की पुष्टि की है.
अब जानें हमीरपुर में क्या हुआ: राठ कस्बे के बुढ़ौलियाना क्षेत्र निवासी एक युवक का विवाह थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुआ था. युवती अपने मामा के घर में रहकर पली-बढ़ी थी. शनिवार को बारात पहुंचने पर रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ.
कोतवाली प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि रविवार को विदाई के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची. बताया गया कि रात में जब दूल्हा कमरे में पहुंचा तो दुल्हन ने उसके साथ रहने से साफ इंकार कर दिया. कहा कि शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कराई गई है. वह किसी अन्य युवक से प्रेम करती है. उसी के साथ रहना चाहती है.
घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बन गई. घर पर समाधान न निकलने पर परिजन राठ कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों से अलग-अलग बातचीत कर मामला शांत कराया.
कोतवाली प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि दूल्हा और दुल्हन दोनों आपसी सहमति से अलग रहने पर राजी हो गए हैं. मामले में किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है.
