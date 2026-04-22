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ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच जून के बाद सुधरेंगे हालात; प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी

बोले-ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति उलट-पुलट हो रही, इसका असर दुनिया पर पड़ रहा.

ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत.
ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 3:50 PM IST

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मेरठ : ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच गतिरोध को लेकर ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत का कहना है कि जून तक यही स्थिति बनी रहेगी. जून के बाद हालात बदलने शुरू हो जाएंगे. एक कार्यक्रम में शिरकत करने मेरठ आए प्रसिद्ध ज्योतिषी से ईटीवी भारत ने बात की. आइए जानते हैं, कर्म और भाग्य को लेकर क्या कहना है.

ईरान युद्ध पर क्या बोले ज्योतिषाचार्य. (Video Credit; ETV Bharat)

एक कार्यक्रम में शिरकत करने देश के जाने-माने ज्योतिष शास्त्री एचएस रावत मेरठ में थे. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा. एक निजी विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है. इस अवसर पर ईटीवी भारत से उन्होंने बातचीत की. उन्होंने वर्तमान हालातों पर चर्चा की, वहीं और भी कई विषयों पर बात की.

डॉ. एच. एस. रावत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस वक्त जो अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हालात बने हुए हैं, इसके पीछे का जो रहस्य है, वह यह कि ऊपर भी स्टार वॉर्स छिड़ा हुआ है और ग्रह-नक्षत्र में जब-जब जंग छिड़ती है, उसका असर पृथ्वी पर भी दिखाई देता है. यही वजह है कि इस वक्त विश्व में असंतोष की स्थिति बनी हुई है.

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में इस वक्त सितारों की जो गति है, वहां भी स्थिति उलट-पुलट हो रही है, जिस वजह से उसका असर पृथ्वी लोक पर भी दिख रहा है.
अंतरिक्ष में ग्रह-नक्षत्र अगर प्रेम पूर्वक रह रहे होते हैं तो पृथ्वी लोक में भी सब कुछ ठीक रहता है, वह कहते हैं कि जून महीने तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं जून के बाद चीज धीरे-धीरे बदलेंगी .

ज्योतिष आचार्य एच. एस. रावत ने कहा कि बेशक देश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है, संसद में पक्ष और विपक्ष की बातें चलती रहती हैं. साथ ही उन्होंने महिला विधेयक को लेकर कहा कि महिला बिल का गिरना या न गिरना, यह न तो देश के अहित में है और न ही हित में है. यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है.
बताया कि भारत के सितारे इस वक्त बहुत अच्छे हैं. वहीं प्रधानमंत्री के भी सितारे अच्छे हैं. ऐसे में किसी बिल के गिरने से कोई फर्क देश पर नहीं पड़ने वाला. देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा.

प्रारब्ध और कर्म को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अपना एक भाग्य लेकर पैदा होता है, उसके भाग्य के आधार पर ही उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है. उसके आधार पर ही उसके बारे में ज्योतिष विद्या में ये जाना जा सकता है कि वह आगे क्या कर्म करने वाला है. अगर कोई भी जातक अच्छे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका भाग्य अच्छा है. वह अपने ग्रह नक्षत्र के आधार पर अच्छे कर्म करेगा.

लेकिन यहां यह समझने वाली बात है कि गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं, क्योंकि ग्रह स्थिर stable नहीं है, ऐसे में यह समझने वाली बात है कि इसी तरह भाग्य भी stable नहीं है. कर्म भी ऐसे नहीं होते, जिसको लेकर ये कहा जा सके कि वे स्थिर हैं. ग्रहों की गति चेंज होती है तो आपका भाग्य भी चेंज हो जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए अच्छे कर्म करने से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रहों की स्थिति जिनमें विशेष रूप से मंगल, केतु, शनि और राहु की युति के कारण ये हालात हैं. वे मानते हैं कि जून के बाद बदलाव होने लगेगा.

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Last Updated : April 22, 2026 at 3:50 PM IST

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