अलीगढ़ में 45 दिन बाद खुला रेखा हत्याकांड का राज, पति और ससुर ने मिलकर की थी हत्या, नदी में शव की तलाश
काली नदी में लाश! पति-ससुर की खूनी साजिश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 2:21 PM IST
अलीगढ़: गंगीरी थाना क्षेत्र के तेहरा गांव में करीब डेढ़ महीने पहले लापता हुई विवाहिता रेखा देवी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, चरित्र पर शक को लेकर पति महेश शर्मा और ससुर वीरेंद्र शर्मा ने रेखा की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को गांव से करीब 700 से 800 मीटर दूर काली नदी में फेंक दिया गया. घटना के 45 दिन बाद भी महिला का शव बरामद नहीं हो सका है. पुलिस अब नदी में शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ,एनडीआरएफ की मदद लेने की तैयारी कर रही है.
लापता की कहानी फेल: गंगीरी थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि रेखा देवी 25 जून की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी. 28 जून को अलीगढ़ शहर निवासी उसके भाई रवि शर्मा ने थाने में तहरीर देकर रेखा के पति महेश शर्मा और ससुर वीरेंद्र शर्मा पर उसकी हत्या कर शव गायब करने की आशंका जताई थी. इसके अगले दिन पति महेश ने भी थाने पहुंचकर रेखा के लापता होने की तहरीर दी थी. उसने आशंका जताई थी कि रेखा किसी टेंपो चालक के साथ कहीं चली गई है.
रेखा के शव को काली नदी तक ले जाने में परिवार के बड़े बेटे और देवर की भूमिका की भी जांच की जा रही है. हालांकि नदी में तलाश के बावजूद अब तक शव नहीं मिल सका है. पुलिस ने गिरफ्तार पति महेश और ससुर वीरेंद्र को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका और हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.- विनोद कुमार, गंगीरी थाना प्रभारी
कॉल रिकॉर्डिंग से खुला राज: पुलिस के मुताबिक तीन-चार अगस्त के बीच महेश ने अपने साले रवि शर्मा को फोन कर कथित तौर पर बताया कि उसकी बहन रेखा की हत्या कर शव काली नदी में फेंक दिया गया है. रवि ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद आरोपी फरार हो गए.
जांच के दौरान पुलिस ने महेश और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने रेखा की हत्या करने की बात स्वीकार की. आरोपियों की निशानदेही पर घर में रखे एक बक्से से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.
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