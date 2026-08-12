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अलीगढ़ में 45 दिन बाद खुला रेखा हत्याकांड का राज, पति और ससुर ने मिलकर की थी हत्या, नदी में शव की तलाश

अलीगढ़: गंगीरी थाना क्षेत्र के तेहरा गांव में करीब डेढ़ महीने पहले लापता हुई विवाहिता रेखा देवी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, चरित्र पर शक को लेकर पति महेश शर्मा और ससुर वीरेंद्र शर्मा ने रेखा की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को गांव से करीब 700 से 800 मीटर दूर काली नदी में फेंक दिया गया. घटना के 45 दिन बाद भी महिला का शव बरामद नहीं हो सका है. पुलिस अब नदी में शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ,एनडीआरएफ की मदद लेने की तैयारी कर रही है.



लापता की कहानी फेल: गंगीरी थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि रेखा देवी 25 जून की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी. 28 जून को अलीगढ़ शहर निवासी उसके भाई रवि शर्मा ने थाने में तहरीर देकर रेखा के पति महेश शर्मा और ससुर वीरेंद्र शर्मा पर उसकी हत्या कर शव गायब करने की आशंका जताई थी. इसके अगले दिन पति महेश ने भी थाने पहुंचकर रेखा के लापता होने की तहरीर दी थी. उसने आशंका जताई थी कि रेखा किसी टेंपो चालक के साथ कहीं चली गई है.