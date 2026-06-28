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रेखा गुप्ता ने की 'क्लीन दिल्ली विद सीएम' अभियान की शुरुआत, हर रविवार चलेगा स्वच्छता और पौधारोपण अभियान

क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चिल्ला गांव यमुना घाट पर किया श्रमदान, स्वच्छ यमुना के लिए जनभागीदारी का संदेश.

सीएम ने की यमुना पुनर्जीवन को जनआंदोलन बनाने की तैयारी
सीएम ने की यमुना पुनर्जीवन को जनआंदोलन बनाने की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 28, 2026 at 6:55 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित ‘क्लीन दिल्ली विद सीएम’ स्वच्छता अभियान की शुरूआत की. जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने श्रमदान किया. मुख्यमंत्री ने स्वयं घाट पर सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को स्वच्छ यमुना के लिए जनभागीदारी का संदेश दिया.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवनधारा है. इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है. सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र रही यमुना आज प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रही है, जिसे स्वच्छ और निर्मल बनाना सरकार के साथ-साथ समाज की भी साझा जिम्मेदारी है.

हर रविवार चलेगा स्वच्छता और पौधारोपण अभियान (ETV Bharat)

व्यापक स्तर पर यमुना होगी पुनर्जीवित: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर यमुना के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और स्वच्छ घाट उसी संकल्प का सजीव प्रमाण हैं. एक ओर दिल्ली सरकार वैज्ञानिक एवं स्थायी समाधान के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आधुनिकीकरण, नए विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की स्थापना, सीवर नेटवर्क के विस्तार और यमुना में गिरने वाले सभी नालों को चरणबद्ध तरीके से टैप करने का कार्य तेजी से कर रही है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में कोई भी नाला बिना उपचार के सीधे यमुना में नहीं गिरेगा.

यमुना में गंदगी ना प्रवाहित करने की अपील: उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित न करें और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं. दिल्ली सरकार पूजा सामग्री एवं खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तारण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष संग्रह केंद्र (पोर्टा केबिन) स्थापित कर रही है, जहां से इनका वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जाएगा. इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी होगा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा.

हर रविवार को यमुना सफाई और पौधारोपण अभियान: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जनसहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान, यमुना सफाई अभियान या पौधारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी. उन्होंने नागरिकों से इन अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ, निर्मल और अविरल यमुना का संकल्प साकार होगा.

सीएम ने किया पर्यावरण संरक्षण से जुड़े युवाओं से संवाद: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छता अभियान के दौरान स्वयंसेवकों एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े युवाओं से संवाद भी किया. स्वयंसेवकों ने उन्हें बताया कि अभियान के दौरान एकत्रित प्लास्टिक कचरे का रिसाइकल कर स्कूलों के लिए बेंच, डस्टबिन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. उन्होंने इस इनोवेटिव आइडिया की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे नवाचारों और सर्कुलर इकोनॉमी आधारित प्रयासों को हरसंभव सहयोग देगी.

पर्यावरण कार्यकर्ता ने सीएम को बताया काम: एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर वह यमुना संरक्षण अभियान से जुड़ा है और अपने अवकाश के दौरान भी नदी की सफाई एवं जनजागरूकता के लिए कार्य करता है. मुख्यमंत्री ने उसकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे युवाओं का उत्साह ही स्वच्छ भारत और स्वच्छ यमुना अभियान की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार ऐसे सभी प्रयासों के साथ मिलकर कार्य करेगी.

बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के निर्देश: चिल्ला गांव में यमुना घाट सफाई अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां मौजूद सेवा बस्ती में रहने वाले बच्चों से मुलाकात की. उन्होंने बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक रविकांत उज्जैनवाल सहित उपस्थित अधिकारियों से बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

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