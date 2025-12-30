ETV Bharat / state

'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को रेखा गुप्ता सरकार ने दी मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है ?

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है.

'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिल गई मंजूरी
दिल्ली जन विश्वास विधेयक को मिल गई मंजूरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 30, 2025 at 9:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 (The Delhi Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026) को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट में पारित इस विधेयक का उद्देश्य इसके पालन प्रक्रियाओं को आसान करना और छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है ताकि अदालतों पर बोझ कम हो और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बने. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लागू जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2023/2025 के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराधों को अपराधमुक्त किया गया है.

केंद्र की जन विश्वास पहल की तर्ज पर दिल्ली में व्यापक सुधार

इस विधेयक के द्वारा दिल्ली सरकार ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देने का दावा कर रही है. सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम के तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया. इसी के अनुरूप, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी अपने कानूनों की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी. दिल्ली सरकार ने इसी दिशा में राज्य-स्तरीय विधायी सुधार के तहत अपने विभिन्न कानूनों की गहन समीक्षा की और पाया कि कई मामलों में आपराधिक दंड की जगह नागरिक (सिविल) दंड अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक हैं.

विधेयक का उद्देश्य अपराध मुक्ति, लेकिन अनुशासन बरकरार

मुख्यमंत्री का कहना है कि यह विधेयक कानूनहीनता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि दंड की अनुपातिकता (Proportionality) सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है. इस विधेयक के लागू होने से छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में आपराधिक मुकदमे समाप्त किए जाएंगे, उनकी जगह नागरिक दंड, प्रशासनिक जुर्माना और अपील की व्यवस्था होगी, गंभीर अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन से जुड़े मामलों में कठोर प्रावधान जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ घटेगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी.

जुर्माने में समयानुसार बढ़ोतरी का प्रावधान

विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम लागू होने के बाद प्रत्येक तीन वर्ष में जुर्माने की राशि में 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि होगी, ताकि मुद्रास्फीति और लागत वृद्धि के अनुरूप दंड प्रभावी बना रहे. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस विधेयक से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, किसी नए पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है. मौजूदा विभागीय संसाधनों से ही क्रियान्वयन किया जाएगा और वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विधेयक को दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा.

किन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिन अधिनियमों को इस विधेयक के दायरे में लाया गया है, वे इस प्रकार हैं.

  • दिल्ली औद्योगिक विकास, संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम 2010
  • दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1954
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ‘इन्क्रेडिबल इंडिया’ बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2007
  • दिल्ली कृषि उपज विपणन (नियमन) अधिनियम 1998
  • दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998
  • दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय/संस्थान अधिनियम 2007
  • दिल्ली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अधिनियम 2007

इन सभी अधिनियमों में छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर नागरिक दंड में बदलने का प्रस्ताव है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT BILL
DELHI JAN VISHWAS BILL
DELHI GOVT APPROVED JAN VISHWAS
DELHI CM REKHA GUPTA
JAN VISHWAS BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.