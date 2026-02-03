ETV Bharat / state

दिल्ली 6 के कायाकल्प की कमान अब सीधे सीएम के हाथ, शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बनीं अध्यक्ष

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एसआरडीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.अब पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण करेंगी सीएम

सीएम रेखा शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बनीं अध्यक्ष
सीएम रेखा शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बनीं अध्यक्ष (ETV Bharat)
Published : February 3, 2026 at 5:25 PM IST

नई दिल्ली : पुरानी दिल्ली यानि दिल्ली 6 के कायाकल्प की कमान अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथों में रहेगी. रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एसआरडीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस संबंध में लोकनिवास (उपराज्यपाल सचिवालय) से आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी. एसआरडीसी के माध्यम से पुरानी दिल्ली को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

इन इलाकों को संवारेगी एसआरडीसी

अध्यक्ष पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पुरानी दिल्ली यानी ‘वॉल्ड सिटी’ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्जीवित करना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है. शाहजहानाबाद केवल इलाका नहीं, बल्कि दिल्ली की समृद्ध विरासत और इतिहास की पहचान है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में फैले बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और क्षेत्र की सुंदरता में भी सुधार होगा. साथ ही, बाजारों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए व्यापक ‘ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान’ तैयार किया जाएगा और मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा.

दिल्ली 6 के कायाकल्प की कमान अब सीधे सीएम के हाथ
दिल्ली 6 के कायाकल्प की कमान अब सीधे सीएम के हाथ (ETV Bharat)
इन परियोजनाओं पर रहेगी नजर
पुरानी दिल्ली ऐतिहासिक रिहायशी क्षेत्र है, जहां हर गली में इतिहास और विरासत की झलक मिलती है. सरकार का उद्देश्य इस विरासत को सहेजते हुए क्षेत्र का संतुलित विकास करना है. हवेलियों के संरक्षण के साथ-साथ कटरों और कूंचों को भी बेहतर बनाया जाएगा. एसआरडीसी ने पूर्व में भी पुरानी दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार की थीं. इनमें चांदनी चौक का पुनर्विकास, जामा मस्जिद क्षेत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक की सड़क का सौंदर्यीकरण शामिल है. इन सभी योजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि पुरानी दिल्ली को बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके.
पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण करेंगी सीएम
पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण करेंगी सीएम (ETV Bharat)
बुनियादी सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यानमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में पुरानी दिल्ली अपेक्षित विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही. अब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों का निर्माण बिना किसी बाधा के हो, गलियों को दुरुस्त किया जाए, जर्जर सीवर व्यवस्था को सुधारा जाए और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए स्पष्ट ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए. पुरानी दिल्ली को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है.
विकास व संरक्षण में सहयोगी है एसआरडीसी
शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एसआरडीसी) का गठन कांग्रेस के शासनकाल में 1 मई 2008 को दिल्ली सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन संस्था के रूप में किया गया था. इसका उद्देश्य दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देना है. यह संस्था ऐतिहासिक इमारतों, गलियों और विरासत के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है. एसआरडीसी का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से पुरानी दिल्ली की चारदीवारी के भीतर का इलाका है. बीते कुछ वर्षों में यह निगम विभिन्न कारणों से अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसके पुनर्गठन से पुरानी दिल्ली के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
