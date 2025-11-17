किराड़ी-नजफगढ़ में विकास को मिली रफ्तार, सीएम रेखा ने किया 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ
CM रेखा ने कहा कि ये योजनाएं बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगी. इससे जनता को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है.
Published : November 17, 2025 at 10:52 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि किराड़ी-नजफगढ़ क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो क्षेत्र में लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचागत चुनौतियों के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. सीएम गुप्ता वह नजफगढ़ क्षेत्र के दिचाऊ कलां में आयोजित भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं.
सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 'त्रिदेवों' - पन्ना प्रमुख (मतदाता सूची पृष्ठ के प्रभारी), बूथ प्रमुख और शक्ति केंद्र संयोजक - को संगठन की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं के समर्पण और वर्षों की कड़ी मेहनत ने किराड़ी-नजफगढ़ क्षेत्र में विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
गुप्ता ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी सांसदों और विधायकों को पर्याप्त बजटीय संसाधन उपलब्ध कराकर गांवों और कॉलोनी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, नालियों, सड़कों, सीवरेज और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं को पर्याप्त गति मिली है.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किराड़ी-नजफगढ़ क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को हल करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी.
ग्रामीण दिल्ली की उपेक्षा पर प्रकाश डालते हुए, गुप्ता ने कहा कि कई इलाके गंभीर जलभराव, टूटी सड़कों, सीवर लाइनों और उचित जल निकासी व्यवस्था के अभाव से जूझ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने ग्रामीण समुदायों की समस्याओं को समझने या उनका समाधान करने में रुचि नहीं ली.
उन्होंने कहा, "पहली बार, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक मुद्दों को बारीकी से समझने के बाद विकास कार्य शुरू किया है. 200-250 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं ताकि क्षेत्र की हर समस्या का स्थायी समाधान हो सके". सीएम गुप्ता ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में किसी भी परियोजना को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
