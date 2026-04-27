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दिल्ली से सोमनाथ के लिए आस्था की स्पेशल ट्रेन भेजेगी रेखा सरकार, 1300 श्रद्धालु करेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन

30 अप्रैल को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 1300 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ के धाम के लिए रवाना होगी.

आस्था की स्पेशल ट्रेन भेजेगी रेखा सरकार
आस्था की स्पेशल ट्रेन भेजेगी रेखा सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 6:39 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शिवभक्तों के लिए आस्था और स्वाभिमान का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. दिल्ली सरकार और प्रशासन के विशेष सहयोग से 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ यात्रा' का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस पहल के तहत आगामी 30 अप्रैल को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 1300 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ के धाम के लिए रवाना होगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक भ्रमण नहीं, बल्कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्षों की अखंड आस्था' को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है.

सोमनाथ धाम को भारतीय इतिहास में सनातन आस्था, अटूट जीवटता और सांस्कृतिक चेतना का दिव्य प्रतीक माना जाता है. आयोजन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दिल्लीवासियों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों और गौरवशाली सनातन परंपरा से जोड़ना है.

यात्रा का कार्यक्रम और व्यवस्थाएं
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विशेष ट्रेन 30 अप्रैल को सफदरजंग स्टेशन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः काल सोमनाथ पहुंचेगी. श्रद्धालुओं के लिए तीन दिनों का विशेष प्रवास तय किया गया है. 1, 2 और 3 मई को श्रद्धालु बाबा सोमनाथ के भव्य दर्शन करेंगे.

मुख्य मंदिर के साथ-साथ यात्री आसपास के अन्य पावन मंदिरों और पौराणिक स्थलों के दर्शन का भी पुण्य लाभ उठा सकेंगे. यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार द्वारा ठहरने, सात्विक भोजन, पेयजल और स्थानीय परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई है.

इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ की पावन धरती भगवान शिव की अनंत कृपा का केंद्र है. यह यात्रा श्रद्धालुओं को न केवल अध्यात्म से जोड़ेगी, बल्कि उनमें जनसेवा और सनातन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करेगी.

1000 वर्षों के संघर्ष और पुनरुद्धार की गाथा समेटे सोमनाथ मंदिर का दर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की थी. जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा से बुजुर्गों को अलग-अलग तीर्थयात्रा पर भेजा जाता था. इसमें देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर बुजुर्गों के रहने, खाने-पीने आदि का सभी खर्च दिल्ली सरकार वहन करती थी.

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