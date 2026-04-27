ETV Bharat / state

दिल्ली से सोमनाथ के लिए आस्था की स्पेशल ट्रेन भेजेगी रेखा सरकार, 1300 श्रद्धालु करेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन

आस्था की स्पेशल ट्रेन भेजेगी रेखा सरकार ( ETV Bharat )