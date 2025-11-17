ETV Bharat / state

दिल्ली में MCD की तरफ से अवैध घोषित प्रॉपर्टी को भी बिजली कनेक्शन देगी रेखा सरकार, जानें प्रक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली में अभी तक एमसीडी की तरफ से अवैध घोषित प्रॉपर्टी (बुक प्रॉपर्टी) में बिजली कनेक्शन लगाने पर लगी रोक रेखा सरकार ने हटा दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'बुक प्रॉपर्टी' में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं. इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को तात्कालिक लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने आदेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि बिजली विभाग को लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कहा गया है कि डिस्कॉम (बिजली कंपनियों) ने इस आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं दिए या काट दिए हैं कि संबंधित संपत्तियां दिल्ली नगर निगम की तरफ से अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई हैं. ऐसे कई मामलों में, यह बताया गया है कि एमसीडी की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के इतने वर्षों बाद भी, विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अब दिल्ली में उन संपत्तियों को भी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा, जो नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के आधार पर 'बुक' की गई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लाखों लोग इन संपत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन केवल बुक्ड प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था, जो न केवल असुविधाजनक था, बल्कि कई क्षेत्रों में बिजली चोरी को बढ़ावा दे रहा था.

ऐसी स्थिति में रोका जा सकता है कनेक्शन: नए आदेश के अनुसार, डिस्कॉम (बिजली कंपनियां) अब केवल इस आधार पर कनेक्शन देने से इनका नहीं कर सकतीं कि संपत्ति दिल्ली नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के लिए बुक की गई है. बिजली का कनेक्शन तभी रोका जा सकता है, जब दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से किसी संपत्ति के ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की सूचना दे. डिस्कॉम व नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति न रहे.

1.25 लाख से ज्यादा परिवार होंगे लाभान्वित: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली चोरी और अनधिकृत बिजली उपयोग पर भी प्रभावी रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों और प्रशासनिक देरी के कारण लाखों लोग प्रभावित थे, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश संपत्तियां अब भी आबाद हैं और लोग बिजली के अभाव में परेशान थे. दिल्ली सरकार के इस फैसले से 1.25 लाख से अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलने में मदद मिलेगी, जो लंबे समय से अपने परिसरों में वैध बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं. डिस्कॉम ऐसे नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित करेंगी, जिन्हें पहले नियमित बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया था.

जनहित में लिया गया निर्णय: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार पारदर्शी शासन और जनसुविधाओं के अधिकार को सर्वोपरि मानती है. इसलिए विधि विभाग के परामर्श से इस मामले में नवीनतम निर्णय की समीक्षा के बाद यह जरूरी था कि नागरिकों को वैध, सुरक्षित और नियमित बिजली आपूर्ति प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है. दिल्ली सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों तथा आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को हर परिस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया: संपत्ति मालिक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली में मुख्य रूप से BSES (ब्रह्मपुत्र पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड) और Tata Power-DDL (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) बिजली सप्लाई करती हैं.