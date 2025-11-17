ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, जानिए किसको मिली नई पहचान

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. स्थानीय पहचान को स्पष्ट करने और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राजधानी के तीन महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों के नाम में बदलाव करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये बदलाव लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग और क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को ध्यान में रखकर किए गए हैं.

दिल्ली सरकार के मुताबिक, नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के बीच भ्रम को कम करना और स्टेशनों को उनके वास्तविक स्थानीय भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना है. कई बार, मेट्रो स्टेशनों के नाम आस-पास के प्रसिद्ध स्थानों से अलग होने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य का पता लगाने में कठिनाई होती है. नए नामकरण से न केवल स्थानीय लोगों को अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान से जुड़ने में आसानी होगी, बल्कि बाहरी यात्रियों को भी गंतव्य की पहचान करने में अधिक सहूलियत मिलेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के समग्र विकास और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जोर दिया कि ये नाम परिवर्तन इसी दिशा में एक कदम है, जो दिल्ली मेट्रो को और अधिक जन-केंद्रित बनाएगा. इन बदलावों को जल्द ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा लागू किया जाएगा और सभी साइनेज तथा घोषणाओं को अपडेट किया जाएगा. इस निर्णय से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क पर यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है.

