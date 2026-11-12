ETV Bharat / state

'बबली' बोलने पर भड़कीं रेखा आर्या, हरीश रावत पर की आरोपों की बौछार, दी ये चेतावनी

'बबली' बोलने पर भड़कीं रेखा आर्य, हरीश रावत पर की आरोपों की बौछार ( PHOTO-ETV Bharat )

रेखा आर्या ने कहा, वैसे मैं समझती थी कि उम्र के इस पड़ाव में पहाड़ की बेटी की पीड़ा को समझकर उसके दुःख में साथ देंगे, क्योंकि आप भी नाती पोते वाले हैं, लेकिन क्या करें आप आदतन फिर से सत्ता की ललक और वो कुर्सी की छटपटाहट में भूल गए कि रेखा आपकी विचारधारा और आपकी कुनीतियों की विरोधी है. लेकिन बेटी तो इस पहाड़ की है, खैर में भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपको एक पिता के तौर पर ऐसी किसी भी पीड़ा को न देखना पड़े, जिससे मैं गुजर रही हूँ. क्योंकि आपने बेटी का दर्द नहीं सिर्फ 210 करोड़ पर ध्यान दिया. आपकी आदत ही कुछ ऐसी है. टॉप अप देने वाला कहां पैसों के अलावा कोई और दर्द समझेगा.