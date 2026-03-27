शिक्षागढ़ में बदल रहा नक्सलगढ़ का गांव रेकावाया, ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ रहे नौनिहाल, लाल आतंक का छटा अंधियारा
अबूझमाड़ का रेकावाया गांव नक्सलगढ़ की छाप से मुक्त हो चुका है.इसे शिक्षागढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है,देखिए आकाश सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 9:08 PM IST
नारायणपुर : अबूझमाड़ के रेकावाया गांव में चेहरे पर मुस्कान लिए ग्रामीण महिला गोंडी भाषा में स्वागत गीत गा रही है. यह गीत आजादी के बाद पहली बार किसी कलेक्टर के पहुंचने पर गाया गया. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेकावाया को अपनी बुनियादी जरुरतों को पूरा होता देखने में कितने दशक बीत गए, लेकिन नक्सलवाद के सिमटते ही इस क्षेत्र में प्रशासनिक दखल बढ़ी और इस गांव को शिक्षा का दीया सौगात के रुप में मिला है.छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे जिले के लिए ये दृश्य भले ही आम जैसा हो,लेकिन नारायणपुर के रेकावाया के लिए ये दृश्य उस सपने के सच होने जैसा है जिसे देखने के लिए यहां के लोगों को कई दशकों का इंतजार करना पड़ा.आईए आपको बताते हैं ऐसा क्यों है.
नक्सलगढ़ में बढ़ी प्रशासनिक दखल
रेकावाया कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था.लेकिन वक्त बदला और रेकावाया में विकास की इबारत लिखी जाने लगी. नक्सलवाद के बादल जब इस क्षेत्र से छटे तो प्रशासनिक दखल भी बढ़ी.जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस क्षेत्र में कभी बाहरी लोग आने से डरते थे,वहां जिले की कलेक्टर पहुंचीं. कलेक्टर ने रेकावाया में सिर्फ ग्रामीणों के साथ जाकर उनसे संवाद ही नहीं किया बल्कि आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आश्रम शाला और छात्रावास भवन का भी उद्घाटन किया. अब उसी अबूझमाड़ के भविष्य को संवारने की पहल हो रही है, जहां दशकों तक नक्सली हिंसा की दहशत से लोग कांपते रहे. अब यहां शिक्षा की रोशनी के जरिए अंधकार को मिटाने की नींव रखी जा रही है. छोटे बच्चों को दी जा रही शिक्षा को भी अधिकारी ने खुद जांचा परखा. ये दौरा सिर्फ प्रशासनिक मुस्तैदी को दिखाने भर का नहीं था,बल्कि नौनिहालों के भविष्य के साथ ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं में शामिल करने का भी था. रेकावाया में उम्मीद का सूरज भले ही दशकों बाद आया हो,लेकिन देर से आने के बाद भी उसकी रोशनी जरा भी कम नहीं हुई.
पहले भूमकाल स्कूल चलता था,उसके बाद अभी 50 सीटर आश्रम किया गया है.इसके पीछे आंगनबाड़ी खोला गया है,जिसे खुले 1 माह हो गया है. गांव वालों ने मूलभूत सुविधाएं मांगी है.कई ग्रामीणों ने आधार बनवाने की बात कही है. ग्रामीणों ने हाट बाजार लगाने और गांव में ही राशन की मांग की.जिसमें हमने गांव में हाट बाजार लगाने की सहमति दी है- नम्रता जैन, कलेक्टर नारायणपुर
कहां स्थित है अबूझमाड़ का रेकावाया ?
अबूझमाड़ के अंतिम छोर पर मौजूद है रेकावाया गांव, जो बीजापुर जिले की सीमा से सटा हुआ है. ये गांव इंद्रावती रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है. ये गांव कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. जानकारी के मुताबिक आज से एक वर्ष पहले तक यहां नक्सली बच्चों को दहशत की पाठशाला पढ़ाते थे, गांव के जिन युवाओं ने होश संभाला था,उन्हें अपने दल में भर्ती करने के लिए नक्सली कई तरह की कोशिश करते थे.लेकिन महज एक साल के अंदर इस क्षेत्र से नक्सलियों का नामो निशान मिट गया. जिस जगह को दहशत की पाठशाला बनाने की रणनीति नक्सलियों ने बनाई थी वहां आज छात्रावास भवन खुला है.जो रेकावाया के आने वाले कल की बुनियाद को और भी ज्यादा मजबूत करेगा.
कलेक्टर के दौरे ने ग्रामीणों को दिया साहस
नारायणपुर जिले की महिला कलेक्टर नम्रता जैन ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनका हाल चाल जाना.यही नहीं छात्रावास भवन और स्कूल की सौगात देकर कलेक्टर ने ग्रामीणों के जरुरी दस्तावेज बनाने के लिए भी पंचायत स्तर के अधिकारी को निर्देशित किया.कलेक्टर नम्रता जैन ने ग्रामीणों को गांव में ही राशन देने की सुविधा के साथ सरकारी दस्तावेज बन जाने की बात कही.
गांव में कलेक्टर आई हैं.हमें काफी अच्छा लग रहा है.कलेक्टर मैडम ने कहा है कि गांव में जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर कर देंगी- विष्णु ओयाम, ग्रामीण
नारायणपुर से कलेक्टर मैडम आई हैं.उनके सामने हमने अपनी समस्याएं रखी हैं. आश्रम शाला खुला है,पहले यहीं था,लेकिन बीच में तोड़फोड़ हुआ तो बंद हो गया. उसके बाद फिर से नया खोला गया है,जो हमारे यहां के बच्चों के लिए काफी अच्छा है,उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा- लालू वेंजाम, ग्रामीण
जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों को दिया आश्वासन
कलेक्टर ने मौके पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों को समझाया कि उनका क्षेत्र अब किस तरह से बदलेगा.जन चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत जरूरतें रखीं, जिनमें सड़क निर्माण, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, पीडीएस राशन की नियमित आपूर्ति, महिलाओं ने महतारी वंदन योजना और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सुविधा की मांग प्रमुख थी.
कलेक्टर मैडम के सामने हमने गांव की सारी समस्याएं बताई हैं. जैसे पहले स्कूल की समस्या थी,वो अब धीरे-धीरे करके दूर हो रही है.इसके अलावा हम सड़क और दूसरी समस्याओं को भी बताएं हैं.इससे पहले यहां कोई अधिकारी नहीं आया है- संतोष वेंजाम, ग्रामीण
पारंपरिक तरीके से हुआ कलेक्टर का स्वागत
कलेक्टर नम्रता जैन का ग्रामीणों ने पारंपरिक महुआ फूल की माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया. ये स्वागत इस बात का प्रमाण था कि बरसों से पिछड़ापन झेल रहे ग्रामीणों के भीतर उम्मीद की नई किरण जगी है. कलेक्टर ने आश्रम शाला का उद्घाटन कर कक्षों का निरीक्षण किया और बच्चों से उनकी पढ़ाई और समस्याओं के बारे में बातचीत की.
बच्चों को बांटी गई अध्ययन सामग्री
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अध्ययन सामग्री और युवाओं को खेल सामग्री बांटी गई. आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण में बच्चों की गतिविधियों और अनुशासन पर संतोष व्यक्त किया गया. सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीणों के आत्मविश्वास में देखने को मिला. अब वे मुख्यधारा से जुड़ने के इच्छुक हैं और रायपुर भ्रमण के साथ विधानसभा देखने की इच्छा जता रहे हैं. कलेक्टर ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया.
रेकावाया बता रहा बदलाव की कहानी
रेकावाया गांव की ये कहानी अबूझमाड़ में हो रहे व्यापक परिवर्तन की एक झलक है. जहां कभी नक्सलियों का वर्चस्व था, वहां अब प्रशासन और विकास की मजबूत उपस्थिति दिखाई दे रही है. कलेक्टर नम्रता जैन का यह दौरा केवल प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि विश्वास बहाली और एक नए भविष्य की शुरुआत का संकेत है. आज अबूझमाड़ के ग्रामीण केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए खुद आगे बढ़ रहे हैं,जो इस बात का सूचक है कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो उम्मीद की छोटी सी किरण उजियारा फैलाने के लिए काफी है.