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शिक्षागढ़ में बदल रहा नक्सलगढ़ का गांव रेकावाया, ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ रहे नौनिहाल, लाल आतंक का छटा अंधियारा

नारायणपुर : अबूझमाड़ के रेकावाया गांव में चेहरे पर मुस्कान लिए ग्रामीण महिला गोंडी भाषा में स्वागत गीत गा रही है. यह गीत आजादी के बाद पहली बार किसी कलेक्टर के पहुंचने पर गाया गया. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेकावाया को अपनी बुनियादी जरुरतों को पूरा होता देखने में कितने दशक बीत गए, लेकिन नक्सलवाद के सिमटते ही इस क्षेत्र में प्रशासनिक दखल बढ़ी और इस गांव को शिक्षा का दीया सौगात के रुप में मिला है.छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे जिले के लिए ये दृश्य भले ही आम जैसा हो,लेकिन नारायणपुर के रेकावाया के लिए ये दृश्य उस सपने के सच होने जैसा है जिसे देखने के लिए यहां के लोगों को कई दशकों का इंतजार करना पड़ा.आईए आपको बताते हैं ऐसा क्यों है.

नक्सलगढ़ में बढ़ी प्रशासनिक दखल

रेकावाया कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था.लेकिन वक्त बदला और रेकावाया में विकास की इबारत लिखी जाने लगी. नक्सलवाद के बादल जब इस क्षेत्र से छटे तो प्रशासनिक दखल भी बढ़ी.जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस क्षेत्र में कभी बाहरी लोग आने से डरते थे,वहां जिले की कलेक्टर पहुंचीं. कलेक्टर ने रेकावाया में सिर्फ ग्रामीणों के साथ जाकर उनसे संवाद ही नहीं किया बल्कि आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आश्रम शाला और छात्रावास भवन का भी उद्घाटन किया. अब उसी अबूझमाड़ के भविष्य को संवारने की पहल हो रही है, जहां दशकों तक नक्सली हिंसा की दहशत से लोग कांपते रहे. अब यहां शिक्षा की रोशनी के जरिए अंधकार को मिटाने की नींव रखी जा रही है. छोटे बच्चों को दी जा रही शिक्षा को भी अधिकारी ने खुद जांचा परखा. ये दौरा सिर्फ प्रशासनिक मुस्तैदी को दिखाने भर का नहीं था,बल्कि नौनिहालों के भविष्य के साथ ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं में शामिल करने का भी था. रेकावाया में उम्मीद का सूरज भले ही दशकों बाद आया हो,लेकिन देर से आने के बाद भी उसकी रोशनी जरा भी कम नहीं हुई.

शिक्षागढ़ के तौर पर बदलता नक्सलगढ़ (ETV BHARAT)

पहले भूमकाल स्कूल चलता था,उसके बाद अभी 50 सीटर आश्रम किया गया है.इसके पीछे आंगनबाड़ी खोला गया है,जिसे खुले 1 माह हो गया है. गांव वालों ने मूलभूत सुविधाएं मांगी है.कई ग्रामीणों ने आधार बनवाने की बात कही है. ग्रामीणों ने हाट बाजार लगाने और गांव में ही राशन की मांग की.जिसमें हमने गांव में हाट बाजार लगाने की सहमति दी है- नम्रता जैन, कलेक्टर नारायणपुर

कलेक्टर नम्रता जैन का हुआ पारंपरिक तरीके से स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां स्थित है अबूझमाड़ का रेकावाया ?

अबूझमाड़ के अंतिम छोर पर मौजूद है रेकावाया गांव, जो बीजापुर जिले की सीमा से सटा हुआ है. ये गांव इंद्रावती रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है. ये गांव कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. जानकारी के मुताबिक आज से एक वर्ष पहले तक यहां नक्सली बच्चों को दहशत की पाठशाला पढ़ाते थे, गांव के जिन युवाओं ने होश संभाला था,उन्हें अपने दल में भर्ती करने के लिए नक्सली कई तरह की कोशिश करते थे.लेकिन महज एक साल के अंदर इस क्षेत्र से नक्सलियों का नामो निशान मिट गया. जिस जगह को दहशत की पाठशाला बनाने की रणनीति नक्सलियों ने बनाई थी वहां आज छात्रावास भवन खुला है.जो रेकावाया के आने वाले कल की बुनियाद को और भी ज्यादा मजबूत करेगा.