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भिवानी में कच्छा चोर गिरोह का आतंक, चोरी की वारदातों को दे रहे हैं अंजाम, एक मामला CCTV में कैद

भिवानी: इन दिनों भिवानी में कथित संदिग्ध कच्छा चोर गिरोह के सदस्य रात्रि के समय घरों को निशाना बना रहे हैं. हाल में इन लोगों ने भिवानी में दो मकानों को निशाना बनाया है. पुलिस जब सीसीटीवी खंगाल रही थी तो उन्हें रात्रि के समय कुछ संधिग्द व्यक्ति कच्छे में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. सबसे बड़ी बाद ये है की ये लोग लाठी डंडे भी लिए हुए हैं. पुलिस अब इन लोगो की तलाश में है. पुलिस को लगता है की ये लोग मध्य प्रदेश के बावरिया गैंग के सदस्य हो सकते है.

फ्रेंड्स कॉलोनी में एक माकान को बनाया निशानाः भिवानी के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान में चोरी की वारदात हुई. वारदात के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. कॉलोनी के पार्षद सूर्या भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घर के आसपास के मकानों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो हैरान कर देने वाली तस्वीरे दिखाई दी. कुछ लोग बिना पायजामा पहने सड़कों पर घूम रहे थे. उन लोगो ने हाथों में डंडे लिए हुए थे. सीसीटीवी में दिख रहा है की वे लोग किसी के घर में झांक रहे थे.