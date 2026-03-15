सोनीपत के सैनीपुरा में बदमाशों का आतंक, पैसों के लेनदेन विवाद में दुकान-मकान में पेट्रोल डालकर लगाई आग
सोनीपत में पैसे के लेन-देन के विवाद में दुकान-मकान में आग लगाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
Published : March 15, 2026 at 1:31 PM IST
सोनीपत: जिले के सैनीपुरा इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पैसों के लेनदेन को लेकर चल रही रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया. कुछ युवकों ने पहले दुकान पर पहुंचकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद देर रात आरोपियों ने दुकान और मकान के बाहर तोड़फोड़ करते हुए पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.
गाली-गलौज और जान मारने की धमकी दीः तस्वीरें सोनीपत के सैनीपुरा इलाके की हैं, जहां पैसों के लेनदेन को लेकर चल रहा विवाद अचानक हिंसक हो गया. बताया जा रहा है कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते कुछ युवक देर रात दुकान के बाहर पहुंचे, पहले गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपियों ने दुकान और मकान के बाहर तोड़फोड़ की और पेट्रोल डालकर आग लगा दी.
सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचानः आग लगाने की पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें कुछ युवक वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि "सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा."