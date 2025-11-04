ETV Bharat / state

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य

रायपुर : छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर ने कई करतब दिखाए. एयरशो देखने के लिए लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुटी. जिसमें रायपुर सहित दूसरे स्कूल के बच्चे और टीचर भी पहुंचे. भारतीय वायुसेना एयरोबैटिक टीम के सूर्यकिरण शो रिहर्सल में 9 फाइटर जेट के साथ 9 पायलट शामिल हुए.







एयरोबैटिक टीम ने किया रिहर्सल : नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के एयरोबैटिक टीम ने सूर्यकिरण शो का रिहर्सल किया. जिसे देखने के लिए भीड़ जुटी. रिहर्सल देखने के लिए आए छात्रों ने कहा कि पहली बार इस तरह का करतब सामने से देखने का मौका मिल रहा है. इसके पहले केवल फिल्मों में या फिर टीवी में देखा करते थे.