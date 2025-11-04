ETV Bharat / state

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य

वायुसेना की टीम ने सूर्य किरण शो का नवा रायपुर के सेंध जलाशय के ऊपर रिहर्सल किया. जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ी.

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 4, 2025 at 7:29 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर ने कई करतब दिखाए. एयरशो देखने के लिए लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुटी. जिसमें रायपुर सहित दूसरे स्कूल के बच्चे और टीचर भी पहुंचे. भारतीय वायुसेना एयरोबैटिक टीम के सूर्यकिरण शो रिहर्सल में 9 फाइटर जेट के साथ 9 पायलट शामिल हुए.



एयरोबैटिक टीम ने किया रिहर्सल : नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के एयरोबैटिक टीम ने सूर्यकिरण शो का रिहर्सल किया. जिसे देखने के लिए भीड़ जुटी. रिहर्सल देखने के लिए आए छात्रों ने कहा कि पहली बार इस तरह का करतब सामने से देखने का मौका मिल रहा है. इसके पहले केवल फिल्मों में या फिर टीवी में देखा करते थे.

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल (Etv Bharat)

पहली बार आज काफी करीब से सेना के जवानों को देखने का मौका मिला. सेना के जवान किस तरह से भारतीय वायु सेना के विमान का संचालन करते हैं और आपातकाल स्थिति में कैसे युद्ध की तैयारी करते हैं. इन सब के बारे में जानने और समझने का मौका करीब से मिला है - रोशनी, छात्रा

हेलीकॉप्टर ने दिखाया युद्ध कौशल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सेना के जवानों ने किया रिहर्सल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
रिहर्सल के दौरान जुटी भारी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 नवंबर को होगा मुख्य शो : यह एरोबेटिक शो भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण है.जब सूर्यकिरण टीम के विमान नवा रायपुर के आसमान में उड़ान भरेंगे, तब पूरा राज्य गर्व, रोमांच और देशभक्ति से भर उठेगा. 5 नवम्बर को वायु सेना की टीम मुख्य एयर शो करेगी. नवा रायपुर का आकाश बॉम्ब बर्स्ट’, ‘हार्ट-इन-द-स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसी अद्भुत परफॉर्मेंस से जगमगा उठेगा. यह दृश्य छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य की प्रगति, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा.

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
एयरफोर्स की एयरोबैटिक टीम का सूर्य किरण शो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सूर्यकिरण टीम का प्रदर्शन केवल एक हवाई शो नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा और संदेश देने का काम करेगा. इससे यह पता चलेगा कि अनुशासन, तकनीक और सामूहिकता से हर चुनौती को जीता जा सकता है. रायपुर सहित आसपास के जिलों से हजारों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार इस ऐतिहासिक शो को देखने पहुंचेंगे.भारतीय वायुसेना की टीम मंगलवार को सूर्य किरण शो का रिहर्सल की. ट्रेन हादसा : गेवरा बिलासपुर लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, हेल्पलाइन नंबर जारी, युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन

TAGGED:

वायुसेना
सूर्य किरण शो
SURYA KIRAN SHOW
BRAVERY OF AEROBATIC TEAM
REHEARSAL OF AIR FORCE

