वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य
वायुसेना की टीम ने सूर्य किरण शो का नवा रायपुर के सेंध जलाशय के ऊपर रिहर्सल किया. जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2025 at 7:29 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर ने कई करतब दिखाए. एयरशो देखने के लिए लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुटी. जिसमें रायपुर सहित दूसरे स्कूल के बच्चे और टीचर भी पहुंचे. भारतीय वायुसेना एयरोबैटिक टीम के सूर्यकिरण शो रिहर्सल में 9 फाइटर जेट के साथ 9 पायलट शामिल हुए.
एयरोबैटिक टीम ने किया रिहर्सल : नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के एयरोबैटिक टीम ने सूर्यकिरण शो का रिहर्सल किया. जिसे देखने के लिए भीड़ जुटी. रिहर्सल देखने के लिए आए छात्रों ने कहा कि पहली बार इस तरह का करतब सामने से देखने का मौका मिल रहा है. इसके पहले केवल फिल्मों में या फिर टीवी में देखा करते थे.
पहली बार आज काफी करीब से सेना के जवानों को देखने का मौका मिला. सेना के जवान किस तरह से भारतीय वायु सेना के विमान का संचालन करते हैं और आपातकाल स्थिति में कैसे युद्ध की तैयारी करते हैं. इन सब के बारे में जानने और समझने का मौका करीब से मिला है - रोशनी, छात्रा
5 नवंबर को होगा मुख्य शो : यह एरोबेटिक शो भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण है.जब सूर्यकिरण टीम के विमान नवा रायपुर के आसमान में उड़ान भरेंगे, तब पूरा राज्य गर्व, रोमांच और देशभक्ति से भर उठेगा. 5 नवम्बर को वायु सेना की टीम मुख्य एयर शो करेगी. नवा रायपुर का आकाश बॉम्ब बर्स्ट’, ‘हार्ट-इन-द-स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसी अद्भुत परफॉर्मेंस से जगमगा उठेगा. यह दृश्य छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य की प्रगति, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा.
