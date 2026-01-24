ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल, प्लाटूंस ने परेड में मोहा मन

रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शनिवार को गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई.

रांची में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की एक झलक (Etv Bharat)
January 24, 2026

रांची: राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई. गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले मुख्य समारोह से पहले रिहर्सल का यह आखिरी दिन होता है जिसमें सभी प्लाटून फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं.

डीसी और एसएसपी ने लिया भाग

रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होना है. ऐसे में रांची डीसी और एसएसपी की निगरानी में सभी प्लाटूंस ने शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग लिया. ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह में किस तरह से हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उन सब की प्रैक्टिस की गई. मसलन मंच पर मुख्य अतिथि और दूसरे वीआईपी गेस्ट के बैठने की जगह क्या होगी, मुख्य अतिथि द्वारा पदक से नवाजे गए पुलिस अफसरों को किस तरह से पदक प्रदान किया जाएगा आदि. इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस की गई.

गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में फुल ड्रेस रिहर्सल (Etv Bharat)

छत्तीसगढ़ पुलिस भी ले रही परेड में हिस्सा

26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में झारखंड पुलिस की अलग-अलग विंग के अलावा इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस भी हिस्सा ले रही है. छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ-साथ कुल 18 बटालियन परेड में हिस्सा लेंगी जिनमे भारतीय सेना, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, झारखंड आर्म्ड पुलिस (जेएपी) 10, एसएसबी, रांची पुलिस (महिला और पुरुष बटालियन) और होमगार्ड शामिल हैं.

मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल (Etv Bharat)

राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा

26 जनवरी को 9 बजे मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे. समारोह के आयोजन में कोई त्रुटि न रह जाए इसके लिए मोरहाबादी मैदान में 200 पुलिस बल के साथ-साथ 50 से अधिक मजिस्ट्रेट के अलावा सादे लिबास में भी जवान तैनात रहेंगे. रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवा लिया गया है. ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में पदक से सम्मानित किए गए पुलिस अफसर और कर्मियों को मेडल प्रदान किया जाएगा.

रांची में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल (Etv Bharat)

गणतंत्र दिवस समारोह 2026 जो रांची के मोरहाबादी मैदान में इस बार कुल-12 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा.

  • वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
  • ग्रामीण विकास विभाग
  • गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
  • स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
  • कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
  • सूचना एवं जन संपर्क विभाग
  • पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
  • खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
  • परिवहन विभाग
  • महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
  • उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग

