गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल, प्लाटूंस ने परेड में मोहा मन

रांची में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की एक झलक ( Etv Bharat )

रांची: राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई. गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले मुख्य समारोह से पहले रिहर्सल का यह आखिरी दिन होता है जिसमें सभी प्लाटून फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं.

डीसी और एसएसपी ने लिया भाग

रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होना है. ऐसे में रांची डीसी और एसएसपी की निगरानी में सभी प्लाटूंस ने शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग लिया. ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह में किस तरह से हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उन सब की प्रैक्टिस की गई. मसलन मंच पर मुख्य अतिथि और दूसरे वीआईपी गेस्ट के बैठने की जगह क्या होगी, मुख्य अतिथि द्वारा पदक से नवाजे गए पुलिस अफसरों को किस तरह से पदक प्रदान किया जाएगा आदि. इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस की गई.

गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में फुल ड्रेस रिहर्सल (Etv Bharat)

छत्तीसगढ़ पुलिस भी ले रही परेड में हिस्सा

26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में झारखंड पुलिस की अलग-अलग विंग के अलावा इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस भी हिस्सा ले रही है. छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ-साथ कुल 18 बटालियन परेड में हिस्सा लेंगी जिनमे भारतीय सेना, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, झारखंड आर्म्ड पुलिस (जेएपी) 10, एसएसबी, रांची पुलिस (महिला और पुरुष बटालियन) और होमगार्ड शामिल हैं.