पूर्व सैनिकों के शौर्य-बलिदान के सम्मान में 'प्रोमो रन' में दौड़ा जयपुर

जयपुर में इसी 7 दिसंबर 2025 को होने वाली ऑनर रन की कड़ी में हुआ आयोजन...

Army promo run in Jaipur
जयपुर में सेना का प्रोमो रन (Source : PIB (Defence Branch))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी में भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान की 'ऑनर रन-2025' के पूर्वाभ्यास में रविवार को द्वितीय प्रोमो रन किया गया. मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में यह आयोजन 'भारतीय सेना : शौर्य और बलिदान की परंपरा' की तर्ज पर आधारित था, जो भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है. सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह ने फ्लैग ऑफ किया. इसमें बड़ी संख्या में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिक, उनके परिजन और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

आर्मी कमांडर ने बढ़ाया उत्साह: आर्मी कमांडर सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि यह दौड़ देश के नागरिकों की ओर से हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस को श्रद्धांजलि है. उन्होंने जोर दिया कि यह दौड़ हमारे उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने जल, थल और आकाश में हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया.

पढ़ें: सैनिकों को समर्पित 'द ऑनर रन' 8 दिसंबर को, बिब एक्सपो से हुई शुरूआत

ऑनर रन में भागीदारी की अपील: लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह ने नागरिकों को 7 दिसंबर को मुख्य दौड़ (Honour Run) में भाग लेने और अपने वीरों के प्रति राष्ट्र की गहरी कृतज्ञता का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से जारी बयान के अनुसार, क्वींस रोड और जयपुर मिलिट्री स्टेशन के मार्गों से होकर निकली यह दौड़ शारीरिक फिटनेस, राष्ट्रीय एकता और सशस्त्र बलों के प्रति गर्व की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी.

21 और 10 किमी की होगी ऑनर रन: सेना के जवानों के साथ नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता ने भारतीय सेना और देश की जनता के बीच मजबूत संबंधों को उजागर किया. आगामी 'ऑनर रन 2025' सम्मानित पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है. यह आयोजन 7 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है. इसमें 21 और 10 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणियां होंगी.

पढ़ें: सेना की प्रोमो रन: जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ 6 किमी दौड़े लोग

दिखा सैनिकों और नागरिकों का अटूट बंधन: इसमें क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है. यह कार्यक्रम भारतीय सेना की फिटनेस, अनुशासन, एकता तथा सेवा और बलिदान की भावना के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. द्वितीय प्रोमो रन का समापन प्रेरणादायक संदेश के साथ हुआ. इसमें 'पूर्व सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए दौड़' की भावना को प्रकट किया गया तथा भारतीय सेना और नागरिकों के बीच अटूट बंधन का उत्सव मनाया गया.

