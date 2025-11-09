ETV Bharat / state

पूर्व सैनिकों के शौर्य-बलिदान के सम्मान में 'प्रोमो रन' में दौड़ा जयपुर

जयपुर: राजधानी में भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान की 'ऑनर रन-2025' के पूर्वाभ्यास में रविवार को द्वितीय प्रोमो रन किया गया. मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में यह आयोजन 'भारतीय सेना : शौर्य और बलिदान की परंपरा' की तर्ज पर आधारित था, जो भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है. सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह ने फ्लैग ऑफ किया. इसमें बड़ी संख्या में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिक, उनके परिजन और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

आर्मी कमांडर ने बढ़ाया उत्साह: आर्मी कमांडर सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि यह दौड़ देश के नागरिकों की ओर से हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस को श्रद्धांजलि है. उन्होंने जोर दिया कि यह दौड़ हमारे उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने जल, थल और आकाश में हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया.

ऑनर रन में भागीदारी की अपील: लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह ने नागरिकों को 7 दिसंबर को मुख्य दौड़ (Honour Run) में भाग लेने और अपने वीरों के प्रति राष्ट्र की गहरी कृतज्ञता का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से जारी बयान के अनुसार, क्वींस रोड और जयपुर मिलिट्री स्टेशन के मार्गों से होकर निकली यह दौड़ शारीरिक फिटनेस, राष्ट्रीय एकता और सशस्त्र बलों के प्रति गर्व की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी.