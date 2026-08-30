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नक्सलियों की तर्ज पर कैदियों का पुनर्वास, जेल में रहेंगे फैमली के साथ, नौकरी के लिए जाएंगे बाहर

रांची: झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लंबे समय से ओपन जेल में परिवार के साथ रहने का अवसर मिलता रहा है. अब यह व्यवस्था एक कदम आगे बढ़ने वाली है. जेल में अच्छा आचरण करने वाले अन्य बंदियों को भी परिवार के साथ रहने और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर निकलकर नौकरी करने की अनुमति मिल सकेगी.

कैदियों के जीवन में बदलाव लाने की कवायद

जेल अब सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं रह जाएगी. यह बंदियों को दोबारा सामान्य जिंदगी से जोड़ने का माध्यम भी बनेगी. झारखंड में अच्छे आचरण वाले और सुधार की दिशा में आगे बढ़ चुके बंदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ओपन और सेमी-ओपन जेल की व्यवस्था को विस्तार देने की तैयारी चल रही है. खासकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तर्ज पर बेहतर आचरण वाले बंदियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

नक्सलियों की तर्ज पर कैदियों का होगा पुनर्वास (ETV Bharat)

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट का मूल उद्देश्य बंदियों को सजा के साथ-साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर देना है. ऐसे बंदी, जिन्होंने जेल में रहते हुए अपने आचरण में सुधार किया है और निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में जेल से बाहर जाकर काम करने और अपनी आजीविका कमाने का मौका दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट में पात्र बंदी अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं.

पांच दशक से भी पुराना है ओपन जेल का कॉन्सेप्ट

जेल आईजी के अनुसार ओपन जेल की अवधारणा देश में नई नहीं है. करीब पांच दशक से भी पहले राजस्थान के जयपुर के सांगानेर में देश का पहला ओपन जेल शुरू किया गया था. इसी तरह की अवधारणा पर झारखंड में भी पहले नक्सल प्रिजन की स्थापना की गई थी. बाद में वर्ष 2018 में इसे सरेंडर नक्सल जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया.

अब इसी सुधारात्मक सोच को व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट विकसित करने पर जोर दिया गया है. जहां पूर्ण ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट उपलब्ध नहीं है, वहां ओपन या सेमी-ओपन बैरक विकसित करने की व्यवस्था की जा सकती है.

चार केंद्रीय जेलों में खुलेगा ओपन या सेमी-ओपन बैरक

जेल आईजी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड सरकार ने राज्य की चार केंद्रीय जेलों में ओपन या सेमी-ओपन बैरक शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है. इन जेलों में मौजूदा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव कर ऐसे बंदियों के लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाएगी.

इसका मकसद यह है कि जिन बंदियों में सुधार हो चुका है और जो जेल से बाहर जाकर जिम्मेदारी के साथ काम करने में सक्षम हैं, उन्हें धीरे-धीरे सामान्य सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके.

सुबह जेल से निकलेंगे, शाम को लौटेंगे

ओपन करेक्शनल व्यवस्था में पात्र बंदियों को निर्धारित शर्तों के साथ दिन में जेल से बाहर जाकर काम करने की अनुमति मिलेगी. ऐसे बंदी सुबह करीब छह बजे जेल से निकलकर रोजगार या अन्य काम कर सकेंगे और शाम छह से सात बजे के आसपास वापस संस्थान में लौटेंगे.

इस दौरान उन्हें अपनी आजीविका कमाने के साथ-साथ कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा. इसके जरिए बंदियों को यह सिखाने का प्रयास होगा कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे किस तरह अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं.

परिवार के साथ रहकर जीवन जीने का भी मिलेगा अवसर