नक्सलियों की तर्ज पर कैदियों का पुनर्वास, जेल में रहेंगे फैमली के साथ, नौकरी के लिए जाएंगे बाहर
झारखंड में अब अच्छे आचरण वाले कैदियों को भी परिवार के साथ रहने और दिन में नौकरी करने का मौका मिलेगा. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 30, 2026 at 3:16 PM IST
रांची: झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लंबे समय से ओपन जेल में परिवार के साथ रहने का अवसर मिलता रहा है. अब यह व्यवस्था एक कदम आगे बढ़ने वाली है. जेल में अच्छा आचरण करने वाले अन्य बंदियों को भी परिवार के साथ रहने और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर निकलकर नौकरी करने की अनुमति मिल सकेगी.
कैदियों के जीवन में बदलाव लाने की कवायद
जेल अब सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं रह जाएगी. यह बंदियों को दोबारा सामान्य जिंदगी से जोड़ने का माध्यम भी बनेगी. झारखंड में अच्छे आचरण वाले और सुधार की दिशा में आगे बढ़ चुके बंदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ओपन और सेमी-ओपन जेल की व्यवस्था को विस्तार देने की तैयारी चल रही है. खासकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तर्ज पर बेहतर आचरण वाले बंदियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट का मूल उद्देश्य बंदियों को सजा के साथ-साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर देना है. ऐसे बंदी, जिन्होंने जेल में रहते हुए अपने आचरण में सुधार किया है और निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में जेल से बाहर जाकर काम करने और अपनी आजीविका कमाने का मौका दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट में पात्र बंदी अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं.
पांच दशक से भी पुराना है ओपन जेल का कॉन्सेप्ट
जेल आईजी के अनुसार ओपन जेल की अवधारणा देश में नई नहीं है. करीब पांच दशक से भी पहले राजस्थान के जयपुर के सांगानेर में देश का पहला ओपन जेल शुरू किया गया था. इसी तरह की अवधारणा पर झारखंड में भी पहले नक्सल प्रिजन की स्थापना की गई थी. बाद में वर्ष 2018 में इसे सरेंडर नक्सल जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया.
अब इसी सुधारात्मक सोच को व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट विकसित करने पर जोर दिया गया है. जहां पूर्ण ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट उपलब्ध नहीं है, वहां ओपन या सेमी-ओपन बैरक विकसित करने की व्यवस्था की जा सकती है.
चार केंद्रीय जेलों में खुलेगा ओपन या सेमी-ओपन बैरक
जेल आईजी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड सरकार ने राज्य की चार केंद्रीय जेलों में ओपन या सेमी-ओपन बैरक शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है. इन जेलों में मौजूदा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव कर ऐसे बंदियों के लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाएगी.
इसका मकसद यह है कि जिन बंदियों में सुधार हो चुका है और जो जेल से बाहर जाकर जिम्मेदारी के साथ काम करने में सक्षम हैं, उन्हें धीरे-धीरे सामान्य सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके.
सुबह जेल से निकलेंगे, शाम को लौटेंगे
ओपन करेक्शनल व्यवस्था में पात्र बंदियों को निर्धारित शर्तों के साथ दिन में जेल से बाहर जाकर काम करने की अनुमति मिलेगी. ऐसे बंदी सुबह करीब छह बजे जेल से निकलकर रोजगार या अन्य काम कर सकेंगे और शाम छह से सात बजे के आसपास वापस संस्थान में लौटेंगे.
इस दौरान उन्हें अपनी आजीविका कमाने के साथ-साथ कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा. इसके जरिए बंदियों को यह सिखाने का प्रयास होगा कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे किस तरह अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं.
परिवार के साथ रहकर जीवन जीने का भी मिलेगा अवसर
इस तरह के ओपन जेल की सबसे खास बात यह होगी कि चयनित बंदियों को अपने परिवार के साथ रहने का अवसर भी मिल सकता है. जेल आईजी सुदर्शन मंडल के अनुसार, ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट में बंदी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और बाहर जाकर काम कर परिवार के भरण-पोषण में योगदान दे सकते हैं.
इस व्यवस्था में बंदी के परिवार के रहने, खाने-पीने और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी वह अपने रोजगार से निभा सकेगा. यानी जेल से बाहर आने के बाद सामान्य जीवन शुरू करने से पहले ही बंदी को परिवार और समाज के बीच रहकर जीवन जीने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा.
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तर्ज पर अच्छे आचरण वाले अपराधी भी होंगे पात्र
जेल आईजी ने बताया कि झारखंड में लंबे समय से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाती रही है. इसी तरह जेल में बंद ऐसे अपराधी, जिन्होंने अपने व्यवहार में सुधार किया है और लगातार अच्छा आचरण किया है, उन्हें भी सुधारात्मक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ने का मौका देने की योजना है.
ओपन जेल में भेजना किसी बंदी की सजा खत्म करना नहीं होगा, बल्कि सजा के दौरान उसे जिम्मेदारी के साथ सामान्य जीवन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया होगी. बंदी को दी गई स्वतंत्रता के साथ नियमों और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा.
कमेटी करेगी बंदियों का चयन
ओपन जेल में रहने के लिए हर बंदी को पात्र नहीं माना जाएगा. इसके लिए एक निर्धारित चयन प्रक्रिया होगी. बंदियों की पात्रता तय करने के लिए गठित कमेटी में गृह सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि आईजी जेल सदस्य सचिव होंगे. संबंधित जिले के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी भी कमेटी में शामिल रहेंगे.
कमेटी निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर बंदी के आचरण, उसके सुधार, जेल में उसके व्यवहार और ओपन जेल में रहने की पात्रता समेत विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी. पात्र पाए जाने और समिति की अनुशंसा के बाद ही किसी बंदी को ओपन या सेमी-ओपन व्यवस्था में भेजा जाएगा.
जेल से रिहाई के बाद अपराध की दुनिया में लौटने से रोकने की कोशिश
जेल प्रशासन का मानना है कि किसी बंदी को लंबे समय तक जेल में रखने के बाद अचानक समाज में छोड़ देना पुनर्वास की दृष्टि से हमेशा प्रभावी नहीं होता. ऐसे में ओपन जेल एक तरह से जेल और सामान्य समाज के बीच पुल का काम कर सकती है.
बंदी जेल में रहते हुए काम करेगा, कमाएगा, परिवार के साथ रहेगा और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझेगा. इससे उसके अंदर आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी. उम्मीद है कि रिहाई के बाद वह दोबारा अपराध की दुनिया में लौटने के बजाय सम्मानजनक तरीके से जीवन शुरू कर सकेगा.
जेल आईजी सुदर्शन मंडल के अनुसार, ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट की पूरी अवधारणा का उद्देश्य बंदियों को सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि उनमें सुधार लाकर उन्हें समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने का अवसर देना है.
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