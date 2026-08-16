ETV Bharat / state

12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पुनर्वास केंद्र संचालक गिरफ्तार, नाबालिग के पिता की संदिग्ध मौत

आदर्श पुलिस थाना सदर ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर : जिले में मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र से जुड़ा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के कथित यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. बालिका ने केंद्र से जुड़े एक व्यक्ति पर कई दिनों तक यौन शोषण करने, परिवार को धमकाने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं. मामले में पुलिस ने आरोपी कार्तिक सतिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसी दौरान बालिका के पिता की बीकानेर जाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. परिजनों ने हादसे को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. जांच अधिकारी और सदर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के अनुसार पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. मामले में नाबालिग के कथित शोषण के साथ परिवार को धमकी दिए जाने और उसके पिता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र के संचालन और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग भी सामने आई है. पढ़ें. 90 दिन में चार्जशीट नहीं पेश कर पाई पुलिस, बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल, SHO पर होगी कार्रवाई पुलिस के अनुसार पीड़िता जैसलमेर जिले के एक गांव की रहने वाली है. बालिका के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. एफआईआर में बीएनएस की धारा 64, 65, 74, 115(2), 127(2), 332(ए) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. आरोप है कि बालिका के पिता अपनी दिव्यांग बहन की देखभाल और रोजगार से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र पहुंचा था. केंद्र संचालक ने उस परिवार पर महिला को केंद्र में रोकने का दबाव बनाया.