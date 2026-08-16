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12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पुनर्वास केंद्र संचालक गिरफ्तार, नाबालिग के पिता की संदिग्ध मौत

बालिका के पिता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बीकानेर स्थित ससुराल जाने के लिए मोटरसाइकिल से रवाना हुए थे. इसी दौरान हादसा हुआ.

आदर्श पुलिस थाना सदर
आदर्श पुलिस थाना सदर (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 1:03 PM IST

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जैसलमेर : जिले में मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र से जुड़ा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के कथित यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. बालिका ने केंद्र से जुड़े एक व्यक्ति पर कई दिनों तक यौन शोषण करने, परिवार को धमकाने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं. मामले में पुलिस ने आरोपी कार्तिक सतिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसी दौरान बालिका के पिता की बीकानेर जाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. परिजनों ने हादसे को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जांच अधिकारी और सदर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के अनुसार पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. मामले में नाबालिग के कथित शोषण के साथ परिवार को धमकी दिए जाने और उसके पिता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र के संचालन और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग भी सामने आई है.

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पुलिस के अनुसार पीड़िता जैसलमेर जिले के एक गांव की रहने वाली है. बालिका के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. एफआईआर में बीएनएस की धारा 64, 65, 74, 115(2), 127(2), 332(ए) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. आरोप है कि बालिका के पिता अपनी दिव्यांग बहन की देखभाल और रोजगार से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र पहुंचा था. केंद्र संचालक ने उस परिवार पर महिला को केंद्र में रोकने का दबाव बनाया.

परिवार का आरोप है कि महिला के पति के साथ मारपीट कर और धमकी देकर वहां से भेज दिया गया, जबकि कथित लिव इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर संचालक ने महिला और दोनों बच्चों को केंद्र में कब्जे में रखा. इसी दौरान 12 वर्षीय बालिका के साथ कई बार यौन शोषण किए जाने का आरोप है. बताया गया कि बालिका ने किसी तरह अपने परिवार से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति से संपर्क किया. समिति की मदद से बालिका को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी बयान लिए गए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी कार्तिक सतिया को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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परिवार ने लगाया धमकाने का आरोप : आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी पक्ष ने पीड़ित परिवार पर समझौता करने के लिए भारी दबाव बनाया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. परिजनों के मुताबिक सुरक्षा की चिंता के चलते बालिका के पिता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बीकानेर स्थित ससुराल जाने के लिए मोटरसाइकिल से रवाना हुए थे. इसी दौरान बज्जू थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में बालिका के पिता की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. परिजनों ने इस हादसे की परिस्थितियों की भी गहन जांच की मांग की है.

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