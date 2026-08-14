आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने रैंप पर बिखेरी कोसा की चमक, बदले बस्तर की दिखी नई तस्वीर का नया उजाला
मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं और बदलते बस्तर का आत्मविश्वास रैंप पर झलका
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 8:59 PM IST
रायपुर. कभी बंदूक और हिंसा के साए में जीवन बिताने वाली महिलाओं ने अब आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया. यह फैशन शो केवल पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की प्रेरणा की कहानी भी सामने लेकर आया. स्वदेशी फैशन शो में आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया. उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनाई और कोसा सिल्क से तैयार आकर्षक परिधानों के साथ सबके सामने बदलते छत्तीसगढ़ की झलक को ऱखा है.
पहली बार रायपुर पहुंची थीं
इन महिलाओं की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के बाद सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत संभव है. खास बात यह रही कि रैंप वॉक करने वाली लगभग सभी महिलाएं पहली बार रायपुर पहुंची थीं. उनके लिए यह अनुभव बेहद खास और यादगार रहा. पारंपरिक परिधानों में रैंप पर चलती महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह साफ नजर आया. रैंप पर कोसा सिल्क पहनकर उतरीं पुनर्वासित महिलाओं ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध हथकरघा परंपरा की झलक दिखाई.
संस्कृति की झलक
मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही विरासत को एक सूत्र में पिरोने वाला एक विधा है, एक कला है. इसमें जो उत्पादन होते हैं वह देश और प्रदेश के हमारे जो कारीगर हैं उनके कौशल का प्रदर्शन होता है. साथ ही अपनी संस्कृति की भी दिखती चलती है. जांजगीर चांपा क्षेत्र में जिस तरीके से कोसा की बुनाई होती है. इसके साथ ही बस्तर की सिल्क पूरे देश में अपना पहचान रखती है. कोसा की साड़ी और फैब्रिक के साथ क्वालिटी हमारे कारीगर के माध्यम से पूरे देश में एक बेजोड़ उत्पादन के तौर पर है. रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी का काम शुरू हो रहा है और इसमें हमारे समाज के लोगों को नया डिजाइन सिखाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ बदल रहा है. नक्सल समाप्ती को बाद छत्तीसगढ़ नए अध्याय को लिख रहा है. पुनर्वासित बेटिंया अब समाज को बदलने का काम कर रही है. बदलाव होगा इसकी बहुत सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं. जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी छ्त्तीसगढ़ी कला संस्कृति को सबके सामने रखा है, वह उनके आत्मबल को दिखाता है.