ETV Bharat / state

गणतंत्र पर बढ़ा पुनर्वासित नक्सलियों का भरोसा, साथियों से हथियार छोड़ने की अपील, कहा टीम हुई कमजोर

गणतंत्र पर बढ़ा पुनर्वासित नक्सलियों का भरोसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्य धारा में जुड़कर अच्छा लग रहा है. नक्सली पार्टी कमजोर हो गई है. और सरकार भी अपील कर हमें वापस लाई है इसलिए हम आए हैं - ज्योति,पुनर्वासित नक्सली 2012 से नक्सली संगठन से जुड़े हुआ था. अब पुनर्वास कर चुके हैं. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए परेड देखने आए तो अच्छा लग रहा है.नक्सली थे तो घर पर ही देखते और सुनते थे- रामदास, पुनर्वासित नक्सली

पुनर्वासित नक्सलियों ने कहा कि वे पहले घर पर ही सुनते और देखते थे, आज सामने से देखने का मौका मिला है. धमतरी जिले में साल 2025 से अब तक 10 नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है. पुनर्वासित नक्सली गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम के साक्षी बने. इस दौरान ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों से बात की जिनमें से ज्योति ने कहा कि सीतानदी गोबरा में सक्रिय थी. परेड देखकर ठीक लग रहा है.

धमतरी : छत्तीसगढ़ में साल 2026 काफी खास रहने वाला है.मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त रखने की डेडलाइन रखी गई है.इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नक्सल क्षेत्रों में भी तिरंगा फहराया गया.ये तिरंगा बस्तर में आ रही शांति और देश के संविधान में बढ़ते भरोसे का प्रतीक भी है.इसी कड़ी में धमतरी गणतंत्र दिवस समारोह में पुनर्वासित नक्सलियों ने भी हिस्सा लिया.ईटीवी भारत से हथियार छोड़कर शांति की राह पर चलने वाले नक्सलियों ने खास बात की.

आत्मसमर्पित महिला नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को नक्सलमुक्त जिला बनने का श्रेय

गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ इच्छाशक्ति को नमन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग बधाई प्रेषित करते हैं. धमतरी जिला के लिए 31 मार्च के बाद नई सुबह होगी. उन्होंने नक्सल मुक्त को लेकर कहा नक्सल मुक्त होना बहुत अच्छी बात है. कानून व्यवस्था जिस देश में जिस जिलों में होगी वह सभी मानकों पर खरा उतरेगी.उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में पूरा प्रदेश भी नक्सल मुक्त बनेगा.

गणतंत्र दिवस परेड समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल मुक्त होने का अर्थ है जिले में कानून व्यवस्था की मजबूती, जहां कानून व्यवस्था स्थापित होती है, वहां विकास, सुरक्षा और सामाजिक मानकों पर क्षेत्र खरा उतरता है. धमतरी जिले का यह उपलब्धि-पर्व शांति, विश्वास और विकास की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है- अजय चंद्राकर,विधायक

विधायक ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि गणतंत्र दिवस गणतांत्रिक मूल्यों का दिवस है. आज के ही दिन 26 जनवरी को संविधान सन 1950 को लागू हुआ था.

स्कूली छात्र छात्राओं ने दी प्रस्तुति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संविधान के मूल भावना उसके आत्मसमर्पित नक्सली साक्षी बने है. उनके जीवन का पहला गणतंत्र दिवस है और यह मुख्य धारा में लाने का सार्थक कदम है- सूरज सिंह परिहार, एसपी धमतरी

एनसीसी कैडेट्स ने तिरंगे को किया सलाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान

विधायक अजय चंद्राकर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों से मुलाकात की. उन्हें शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया. इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी. इसके अलावा अलग-अलग विभागों के शासकीय योजनाओं एवं गतिविधियों की झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया. इसके साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी और जवानों तथा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के प्लाटून एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले स्कूल विद्यार्थी टीम को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया.



पुलिस जवानों ने किया परेड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में आयोजित किया गया था. विधायक अजय चंद्राकर ने तीन रंग के गुब्बारे शांति स्वरूप आकाश में छोड़े. इस अवसर पर धमतरी विधायक ओंकार साहू, अध्यक्ष जिला पंचायत अरुण सार्वा,महापौर रामू रोहरा,कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार एवं अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे.



गणतंत्र दिवस 2026 :छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने दी तिरंगे को सलामी, सरगुजा से बस्तर तक देशभक्ति के रंग में रंगे लोग



आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मनाया गया गणतंत्र दिवस पर्व, केंद्र के बाहर इंतजार करते रहे बच्चे और अभिभावक



बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस, प्रदेश अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा, एकता का दिया संदेश