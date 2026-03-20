ETV Bharat / state

नियामक आयोग ने मध्यांचल एमडी से तलब की रिपोर्ट, सात दिन में देना होगा जवाब, जानिए मामला

लखनऊ : पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया था. विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे. उपभोक्ता परिषद ने स्पष्ट कहा कि जब सभी विद्युत कंपनियों पर लगभग 51,000 करोड़ रुपये का सरप्लस उपलब्ध है तब बिजली दरों में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बदहाल व्यवस्था, बड़े पैमाने पर जल रहे ट्रांसफार्मर और बिगड़ती विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रमुखता से उठाया. अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Regulatory Commission) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 64 के अंतर्गत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से सात दिनों के भीतर सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों की लगातार छंटनी से पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बदहाल हो रही है. परिषद ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया कि प्रबंधन की तरफ से लिए जा रहे निर्णय जानबूझकर विद्युत आपूर्ति बाधित करने की श्रेणी में आते हैं, जो हड़ताल जैसी स्थिति पैदा करते हैं.

ऐसे में इस प्रकार के प्रबंधन के खिलाफ एस्मा लागू किया जाना चाहिए. जब यह मुद्दा उठाया गया था तो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स राइस मिल एसोसिएशन सहित सभी उपभोक्ता प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता परिषद की बात का समर्थन किया था. कहा कि बरेली में 300 इंडस्ट्री पर एक लाइनमैन है कैसे विद्युत आपूर्ति चलेगी, सबको बाहर कर दिया जाएगा, तो विद्युत आपूर्ति हड़ताल से भी बदतर हो जाएगी.