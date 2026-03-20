नियामक आयोग ने मध्यांचल एमडी से तलब की रिपोर्ट, सात दिन में देना होगा जवाब, जानिए मामला
उपभोक्ता परिषद का कहना है, विद्युत कंपनियों पर लगभग 51,000 करोड़ रुपये का सरप्लस है, तो बिजली दरों में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 9:30 PM IST
लखनऊ : पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया था. विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे. उपभोक्ता परिषद ने स्पष्ट कहा कि जब सभी विद्युत कंपनियों पर लगभग 51,000 करोड़ रुपये का सरप्लस उपलब्ध है तब बिजली दरों में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बदहाल व्यवस्था, बड़े पैमाने पर जल रहे ट्रांसफार्मर और बिगड़ती विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रमुखता से उठाया. अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Regulatory Commission) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 64 के अंतर्गत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से सात दिनों के भीतर सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों की लगातार छंटनी से पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बदहाल हो रही है. परिषद ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया कि प्रबंधन की तरफ से लिए जा रहे निर्णय जानबूझकर विद्युत आपूर्ति बाधित करने की श्रेणी में आते हैं, जो हड़ताल जैसी स्थिति पैदा करते हैं.
ऐसे में इस प्रकार के प्रबंधन के खिलाफ एस्मा लागू किया जाना चाहिए. जब यह मुद्दा उठाया गया था तो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स राइस मिल एसोसिएशन सहित सभी उपभोक्ता प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता परिषद की बात का समर्थन किया था. कहा कि बरेली में 300 इंडस्ट्री पर एक लाइनमैन है कैसे विद्युत आपूर्ति चलेगी, सबको बाहर कर दिया जाएगा, तो विद्युत आपूर्ति हड़ताल से भी बदतर हो जाएगी.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर पर 417 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, इसके बावजूद फील्ड स्तर के कर्मचारियों की लगातार छंटनी की जा रही है, जिससे विद्युत आपूर्ति बहाली में अत्यधिक देरी हो रही है और राजस्व का नुकसान बढ़ रहा है. परिषद ने यह भी बताया कि 40 से 50 किलोमीटर लंबे फीडरों पर सिर्फ एक गैंग कार्यरत है, जबकि पहले प्रति फीडर एक गैंग की व्यवस्था थी.
वर्तमान में एक सब स्टेशन पर सिर्फ तीन गैंग उपलब्ध हैं, जिससे 24 घंटे में सीमित समय के लिए ही मरम्मत दल उपलब्ध रहता है. ऐसी स्थिति में अगर एक साथ कई फीडरों में खराबी आती है तो घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है. उपभोक्ताओं ने भी परिषद की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी रखरखाव की स्थिति कमजोर है, जिससे उत्पादन और राजस्व प्रभावित हो रहा है.
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