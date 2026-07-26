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बिहार के 3.36 लाख ट्रांसफॉर्मरों का होगा 'हेल्थ चेकअप', बिजली आपूर्ति बाधित होने से पहले दूर होंगी खामियां

ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में बिजली आपूर्ति को और अधिक भरोसेमंद और निर्बाध बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब पूरे राज्य में लगे करीब 3.36 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मरों का नियमित तकनीकी परीक्षण और हेल्थ चेकअप किया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मरों में आने वाली तकनीकी खामियों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर करना है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक बिजली कटौती और बार-बार ट्रांसफॉर्मर खराब होने जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े. ट्रांसफॉर्मरों का होगा हेल्थ चेकअप: ऊर्जा विभाग के अनुसार ट्रांसफॉर्मरों की जांच केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, सुरक्षा और रखरखाव का नियमित आकलन किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान ट्रांसफॉर्मर के साथ-साथ उससे जुड़ी बिजली लाइनों और अन्य विद्युत संरचनाओं की भी जांच होगी. जहां कहीं भी तकनीकी खराबी या मरम्मत की जरूरत मिलेगी, वहां निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे ठीक करने की कार्रवाई की जाएगी. विभागीय बैठक के दौरान मंत्री बुलो मंडल (ETV Bharat) तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर: विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने का निर्णय लिया है. फील्ड में होने वाले निरीक्षण और अनुरक्षण कार्यों की निगरानी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में कब निरीक्षण हुआ, क्या खामियां मिलीं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई. विभाग का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग से जवाबदेही बढ़ेगी और रखरखाव व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगी. निरीक्षण अभियान के तहत कनीय विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और कार्यपालक अभियंता को अलग-अलग स्तर पर नियमित जांच की जिम्मेदारी दी गई है. प्रत्येक माह वितरण उपकेंद्रों और 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्धारित अनुपात में निरीक्षण किया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर इन निरीक्षणों का सत्यापन करेंगे, ताकि रखरखाव कार्य में किसी तरह की लापरवाही न हो.