बिहार के 3.36 लाख ट्रांसफॉर्मरों का होगा 'हेल्थ चेकअप', बिजली आपूर्ति बाधित होने से पहले दूर होंगी खामियां
बिहार में 3.36 लाख ट्रांसफॉर्मरों की जांच होगी. इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने से पहले ही खामियां दूर कर ली जाएंगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 26, 2026 at 1:45 PM IST
पटना: बिहार में बिजली आपूर्ति को और अधिक भरोसेमंद और निर्बाध बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब पूरे राज्य में लगे करीब 3.36 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मरों का नियमित तकनीकी परीक्षण और हेल्थ चेकअप किया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मरों में आने वाली तकनीकी खामियों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर करना है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक बिजली कटौती और बार-बार ट्रांसफॉर्मर खराब होने जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े.
ट्रांसफॉर्मरों का होगा हेल्थ चेकअप: ऊर्जा विभाग के अनुसार ट्रांसफॉर्मरों की जांच केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, सुरक्षा और रखरखाव का नियमित आकलन किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान ट्रांसफॉर्मर के साथ-साथ उससे जुड़ी बिजली लाइनों और अन्य विद्युत संरचनाओं की भी जांच होगी. जहां कहीं भी तकनीकी खराबी या मरम्मत की जरूरत मिलेगी, वहां निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे ठीक करने की कार्रवाई की जाएगी.
तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर: विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने का निर्णय लिया है. फील्ड में होने वाले निरीक्षण और अनुरक्षण कार्यों की निगरानी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में कब निरीक्षण हुआ, क्या खामियां मिलीं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई. विभाग का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग से जवाबदेही बढ़ेगी और रखरखाव व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगी.
निरीक्षण अभियान के तहत कनीय विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और कार्यपालक अभियंता को अलग-अलग स्तर पर नियमित जांच की जिम्मेदारी दी गई है. प्रत्येक माह वितरण उपकेंद्रों और 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्धारित अनुपात में निरीक्षण किया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर इन निरीक्षणों का सत्यापन करेंगे, ताकि रखरखाव कार्य में किसी तरह की लापरवाही न हो.
अधिकारियों को दिये निर्देश: ऊर्जा विभाग ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि ट्रांसफॉर्मरों के अलावा 33 केवी, 11 केवी और एलटी लाइनों का नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए. विशेष रूप से ढीले या झूलते बिजली के तारों को तत्काल ठीक करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसे तार शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट और अगलगी जैसी घटनाओं का कारण बन सकते हैं. साथ ही ब्रेकडाउन की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
"राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे प्रत्येक उपभोक्ता तक निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है. इसके लिए वितरण ट्रांसफॉर्मरों, बिजली लाइनों और अन्य विद्युत संरचनाओं का नियमित परीक्षण और समयबद्ध अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा."- शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, ऊर्जा मंत्री
टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत: ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 1912 टोल फ्री नंबर, सहयोग शिविर और ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों का नियमित विश्लेषण कर त्वरित समाधान किया जाए. साथ ही कृषि फीडर, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखें.
क्या बोले विभागीय सचिव?: ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने कहा कि ट्रांसफॉर्मरों और विद्युत संरचनाओं के अनुरक्षण को पूरी तरह तकनीक आधारित और जवाबदेह बनाया जा रहा है. निरीक्षण और रखरखाव कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी, जिससे हर स्तर पर कार्य की निगरानी की जा सकेगी.
ऊर्जा सचिव ने कहा, 'निर्धारित निरीक्षण प्रणाली का सभी स्तरों पर कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि संभावित तकनीकी खराबियों की समय रहते पहचान कर बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बनाया जा सके.'
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