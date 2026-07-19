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जींद से सोनीपत के बीच दौड़ रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, किराया मात्र 25 रुपए, यात्रियों में उत्साह

जींद से सोनीपत के बीच दौड़ रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ( ETV Bharat )

गौरव की बात : वहीं कैथल जिले के गांव बात्ता निवासी विशाल ने कहा कि उसे किसी काम से पानपीत जाना है. वो कैथल से जींद पहुंचा तो यहां आकर हाइड्रोजन ट्रेन को देखा. विशाल ने कहा कि ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जो हरियाणा से चल रही है. ये गौरव की बात है.

बच्चों को करवाई सैर : ट्रेन में बैठे यात्री राजपाल ने कहा कि वो अपने पोत्र और पौत्रियों के साथ स्पेशल हाइड्रोजन ट्रेन से सोनीपत जा रहे हैं. 17 जुलाई को जब हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हुआ था तो उन्हें ट्रेन में जाने का मौका नहीं मिल पाया था. ऐसे में वे रविवार को बच्चों को स्पेशल हाइड्रोजन ट्रेन की सैर करवाने आए हैं.

जींद से सोनीपत के बीच दौड़ रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन (ETV Bharat)

जींद से 20 यात्रियों ने किया सफर : आज जींद से 20 यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया. ट्रेन को देखकर यात्री काफी उत्साहित थे. यात्रियों का कहना था कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब यात्रियों के लिए सुचारू रूप से शुरू हो गई है. इसका यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा. ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होने के के बावजूद किराया भी कम है. जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी तो ट्रेन के सामने आकर यात्रियों ने सेल्फी भी ली. 25 मिनट तक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी रही. इसके बाद सात बजकर 40 मिनट पर ट्रेन सोनीपत के लिए रवाना हुई.

जींद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद रविवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने फिर से जींद जंक्शन से सोनीपत के लिए नियमित सफर शुरू कर दिया. सुबह निर्धारित समय पर ट्रेन जींद जंक्शन से रवाना हुई और यात्रियों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.

जींद स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन (ETV Bharat)

ट्रेन में बेहतरीन सुविधाएं : यात्रियों ने कहा कि इसमें यात्रियों के लिए लिए बेहतर सुविधा है. ट्रेन के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है. इस पर अगले स्टेशन और उस पर पहुंचने का समय भी दर्शाया जाता है. इसके अलावा साउंड सिस्ट में भी यात्रियों को अगले स्टेशन व ट्रेन की खूबियों के बारे में बताया जा रहा है. इसके अलावा सीट पर चार्जिंग प्वाइंट भी लगे हुए हैं, जहां यात्री मोबाइल और लैपटाप चार्जिंग भी कर सकते हैं.

वीडियो बनाता शख्स (ETV Bharat)

शुक्रवार को रहेगा ब्रेक : शनिवार को ट्रेन का संचालन नहीं हो पाया था. बताया गया कि ट्रेन को तकनीकी जांच एवं आवश्यक मरम्मत के लिए दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे यार्ड भेजा गया था. हालांकि रेलवे अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की. रविवार से ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होने के साथ ही अब ये सप्ताह में छह दिन जींद-सोनीपत रेलखंड पर चलेगी. शुक्रवार को इसका संचालन नहीं होगा.

ट्रेन के सामने ली सेल्फी (ETV Bharat)

पैसेंजर ट्रेन के बराबर किराया : हाइड्रोजन ट्रेन में यात्रियों से सामान्य पैसेंजर ट्रेन के बराबर ही किराया लिया जाएगा. जींद से सोनीपत तक का किराया 25 रुपये निर्धारित किया गया है. ट्रेन संख्या 74010 सुबह 7:40 बजे जींद जंक्शन से रवाना होकर विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करते हुए 9:40 बजे सोनीपत पहुंचती है. वापसी में ट्रेन संख्या 74009 सुबह 10:40 बजे सोनीपत से चलकर दोपहर 1 बजे जींद जंक्शन पहुंचती है.

स्वच्छ ऊर्जा अभियान को नई गति : जींद से सोनीपत की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति लगभग 44 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जबकि वापसी में औसत गति करीब 38 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के नियमित संचालन से रेलवे के स्वच्छ ऊर्जा अभियान को नई गति मिलने की उम्मीद है. साथ ही जींद से सोनीपत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल रेल सेवा का लाभ मिलेगा.

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