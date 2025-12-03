शकूर बस्ती–जैसलमेर के बीच 'स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस' का नियमित संचालन शुरू, यात्रियों के लिए बड़ी राहत

ETV Bharat / state

उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब तक विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जा रही ट्रेन संख्या 12249/12250 को नियमित सेवा के रूप में शुरू कर दिया है. यह ट्रेन शकूर बस्ती–जैसलमेर–शकूर बस्ती एक्सप्रेस के नाम से चल रही थी, जिसे रेलवे ने अब नया नाम ‘स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस’ दिया है. नियमित परिचालन की शुरुआत के साथ दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान व सीमावर्ती जिलों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, ट्रेन संख्या 12249 (शकूर बस्ती–जैसलमेर) की नियमित सेवा 1 दिसंबर 2025 से और ट्रेन संख्या 12250 (जैसलमेर–शकूर बस्ती) की सेवा 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है. ये ट्रेन दिल्ली के उपनगरीय इलाके शकूर बस्ती से शाम 17:10 बजे रवाना होकर दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नागौर, मकराना, डीडवाना, मेड़ता रोड व जोधपुर होते हुए सुबह 09:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी.

वापसी में ट्रेन संख्या 12250 जैसलमेर से शाम 17:00 बजे चलकर रामदेवरा, फालोदी, ओसियां, जोधपुर, मेड़ता रोड, मकराना, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर व रेवाड़ी होते हुए अगले दिन सुबह 09:30 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी. इस नई ट्रेन के नियमित परिचालन से दिल्ली व राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.

यह रूट खास तौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो जैसलमेर, जोधपुर, फालोदी व रामदेवरा जैसे धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन भरोसेमंद ट्रेन सेवा की मांग करते थे. पर्यटक सीज़न में जैसलमेर की ओर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही रहती है. नियमित ट्रेन शुरू होने से किराया स्थिर रहेगा तथा बुकिंग आसान होगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में एसी कोच, स्लीपर कोच और सामान्य कोच लगाए गए हैं, जिससे सभी वर्ग के यात्रियों के लिए यात्रा आरामदायक व सुलभ हो सके. विशेष ट्रेन की जगह नियमित ट्रेन शुरू होने से सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी. लंबी दूरी के यात्रियों को विशेष किराए की जगह सामान्य किराए का लाभ मिलेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि यह फैसला यात्रियों की बढ़ती मांग व यात्रा सुविधा को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के नियमित संचालन से न केवल दिल्ली–राजस्थान रूट पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.

संपादक की पसंद

