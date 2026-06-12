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Health Tips : दांतों में होने वाले रोग पायरिया को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, जानें कारण-लक्षण और आयुर्वेदिक नुस्खे

पायरिया से मुंह में बदबू आने लगती है. इससे बचने के लिए रात को नियमित रूप से दांत साफ करने चाहिए.

Prevention of Pyorrhoea
पायरिया का इलाज (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 6:32 AM IST

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अजमेर: पायरिया मसूड़ों में होने वाला संक्रमण है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है. साथ ही पायरिया के रोगी की श्वास से बदबू भी आती है. लंबे समय तक पायरिया का रोग यदि किसी व्यक्ति में रहता है तो उसके मसूड़े की दांतों पर से पकड़ ढीली हो जाती है और दांत कमजोर होने लगते हैं. पायरिया को हल्के में लेना बड़ी लापरवाही है. जानते हैं पायरिया के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ टिप्स.

राजस्थान के आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी. एल. मिश्रा बताते हैं कि खाना खाते वक्त कुछ अवशेष भोजन के दांतों के बीच चिपक कर रह जाते हैं. खाना खाने के बाद कई लोग दांतों को साफ नहीं करते हैं. ऐसे में दांतों से चिपका हुआ भोजन सड़ जाता है. सड़े हुए दांतों से चिपके भोजन में बैक्टीरिया पनप जाते हैं.

यही बैक्टीरिया मसूड़े और दांतों की जड़ों को गलाने लगते हैं. इससे पायरिया होता है. इसके अलावा खाए हुए भोजन को पचाने के लिए पाचक पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. लेकिन पाचक पित्त की कमी होने और भोजन करने के बाद दांतों को साफ नहीं करने के कारण भी पायरिया हो जाता है. दांतों में कैल्शियम की कमी भी पायरिया होने का कारण है.

डॉ. मिश्रा बताते हैं कि पायरिया होने पर मसूड़ों में मवाद और खून आने लगता है. मुंह से तेज गंध आती है, जिसके कारण कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है. उन्होंने बताया कि रात को भोजन के बाद दांतों को साफ किए बिना सो जाना, स्क्रीन पर अधिक समय देने वाले व्यक्तियों का बार-बार खाने की आदत भी पायरिया का कारण बन जाता है.

अधिक धूम्रपान, तीक्ष्ण मसाले का सेवन, अधिक गर्म पेय पदार्थ पीना, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन को मुंह में डालने वाले लोग भी पायरिया का शिकार होते हैं. ऐसे लोग स्वांग या कोई टेक्निकल कार्य करते हैं. डॉ. मिश्रा बताते हैं कि पायरिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 20 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों में पायरिया रोग ज्यादा देखा गया है.

डॉ. बीएल मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: दांतों को रखना है स्वस्थ तो रखें इन बातों का ध्यान, डॉक्टर से जानें हेल्दी ओरल हैबिट्स

पायरिया के लक्षण: डॉ. मिश्रा बताते हैं कि पायरिया होने से मुंह में तीव्र दुर्गंध आती है, मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़ों से खून या मवाद निकलती है. इसके अलावा ज्यादा बोलने पर मुंह से बाहर लार आना भी पायरिया के लक्षण हैं. उन्होंने बताया कि पायरिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए. लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि लंबे समय तक यदि पायरिया का रोग रहता है तो दांतों में चिपके सड़े हुए भोजन में पनपे बैक्टीरिया यकृत की बीमारी भी उत्पन्न कर सकते हैं. इसके अलावा पायरिया दांतों पर मसूड़े की पकड़ को ढीला करने के अलावा दांतों को भी कमजोर कर देता है. इससे दांतों में भी दर्द होने लगता है.

Pyorrhoea Treatment
पायरिया की रोकथाम के लिए आयुर्वेद के नुस्खे (ETV Bharat GFX)

इन बातों का रखें ध्यान: बार-बार कुछ खाने की आदत है तो उसे बदलें और मुंह को साफ रखें. रात्रि को खाना खाने के बाद दांतों को साफ करने के लिए ब्रश करें. ज्यादा गर्म पेय पीने से बचें, अनियमित भोजन की आदत में सुधार लाएं, पानी खूब पिएं और रसदार फल का सेवन करें. आंवले को दांतों से काटकर खाना भी काफी फायदेमंद है. साथ ही फलों को सीधे दांतों से काटकर खाना भी फायदेमंद है.

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