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Health Tips : दांतों में होने वाले रोग पायरिया को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, जानें कारण-लक्षण और आयुर्वेदिक नुस्खे

पायरिया का इलाज ( ETV Bharat GFX )

अजमेर: पायरिया मसूड़ों में होने वाला संक्रमण है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है. साथ ही पायरिया के रोगी की श्वास से बदबू भी आती है. लंबे समय तक पायरिया का रोग यदि किसी व्यक्ति में रहता है तो उसके मसूड़े की दांतों पर से पकड़ ढीली हो जाती है और दांत कमजोर होने लगते हैं. पायरिया को हल्के में लेना बड़ी लापरवाही है. जानते हैं पायरिया के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ टिप्स. राजस्थान के आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी. एल. मिश्रा बताते हैं कि खाना खाते वक्त कुछ अवशेष भोजन के दांतों के बीच चिपक कर रह जाते हैं. खाना खाने के बाद कई लोग दांतों को साफ नहीं करते हैं. ऐसे में दांतों से चिपका हुआ भोजन सड़ जाता है. सड़े हुए दांतों से चिपके भोजन में बैक्टीरिया पनप जाते हैं. यही बैक्टीरिया मसूड़े और दांतों की जड़ों को गलाने लगते हैं. इससे पायरिया होता है. इसके अलावा खाए हुए भोजन को पचाने के लिए पाचक पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. लेकिन पाचक पित्त की कमी होने और भोजन करने के बाद दांतों को साफ नहीं करने के कारण भी पायरिया हो जाता है. दांतों में कैल्शियम की कमी भी पायरिया होने का कारण है. डॉ. मिश्रा बताते हैं कि पायरिया होने पर मसूड़ों में मवाद और खून आने लगता है. मुंह से तेज गंध आती है, जिसके कारण कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है. उन्होंने बताया कि रात को भोजन के बाद दांतों को साफ किए बिना सो जाना, स्क्रीन पर अधिक समय देने वाले व्यक्तियों का बार-बार खाने की आदत भी पायरिया का कारण बन जाता है.