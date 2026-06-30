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उत्तराखंड में ट्रांसफर को तरसे टीचर, अनुरोध वाले आवेदनाें पर भी संकट, शून्य हो सकता है तबादला सत्र

समिति ने चार प्रधानाचार्य, 91 प्रवक्ता और 97 सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल जबकि 73 सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल का अनुरोध तबादला करने की सिफारिश की

UTTARAKHAND TEACHER TRANSFER
उत्तराखंड में टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 7:11 AM IST

5 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादले टेढ़ी खीर बन गए हैं. ना तो शिक्षकों के सुगम, दुर्गम से जुड़े सालाना स्थानांतरण हो पा रहे हैं और ना ही अब अनुरोध के आधार पर बीमारी या परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर ट्रांसफर की कोई उम्मीद दिख रही है. खास बात ये है कि महकमे में पिछले साल के धारा 27 के प्रस्तावों को भी शासन ने वापस विभाग को भेज दिया है.

उत्तराखंड में तबादले को तरसे शिक्षक: उत्तराखंड शासन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुरोध से जुड़े स्थानांतरण के प्रस्तावों को वापस भेज दिया है. खास बात यह है कि इन प्रस्तावों को वापस भेजने के दौरान शासन ने इन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में धारा 27 के इन तबादलों का हो पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है.

अनुरोध वाले आवेदनाें पर भी संकट: दरअसल उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में तबादला सत्र शून्य रहा था. यानी सुगम दुर्गम के आधार पर होने वाले तबादले विभागीय स्तर से नहीं हो पाए थे. उधर मौजूदा साल में भी तबादला सत्र शून्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस साल भी शिक्षकों के कोई तबादले नहीं हो पाए हैं. हालांकि इसके पीछे की वजह तबादलों को लेकर न्यायालय में वाद लंबित होना रहा है. लेकिन इन स्थितियों से शिक्षकों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी उन स्थानांतरण से जुड़े प्रकरणों को लेकर रही है, जिन पर ना तो न्यायालय में किसी तरह का वाद लंबित है और ना ही कोई दूसरी तकनीकी अड़चन है. इसके बावजूद अनुरोध के आधार पर बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रस्तावों पर भी स्थानांतरण को लेकर कोई कम नहीं उठाया जा सकता है.

क्या हैं अनुरोध वाले आवेदन: दरअसल राज्य में ऐसे तबादले जो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन स्वास्थ्य कारणों या पारिवारिक समस्याओं के कारण संबंधित शिक्षकों या दूसरे कर्मचारियों का तबादला करना जरूरी होता है, उन्हें धारा 27 के तहत विचार के लिए लाया जाता है. इन्हें अनुरोध के आधार पर तबादला भी कहते हैं. खास बात यह है कि ऐसे तबादलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें ऐसे प्रस्ताव विचार के लिए रखे जाते हैं.

नहीं हो पाया तबादला आदेश: बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी ऐसे अनुरोध के आधार पर होने वाले शिक्षकों के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं हो पाया. इसी तरह इस साल भी अब तक ऐसे अनुरोध वाले तबादलों के प्रस्तावों पर स्थानांतरण आदेश नहीं हो पाए हैं.

शिक्षा सचिव ने तबादलों पर स्थिति साफ की: इसी को लेकर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने महानिदेशक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखकर तबादलों पर स्थिति स्पष्ट की है. इसमें कहा गया है कि धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अप्रैल माह के दौरान बैठक की गई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लिया गया.

इतने अनुरोध आवेदन अटके हैं: इस समिति द्वारा चार प्रधानाचार्य, 91 प्रवक्ता, और 97 सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल जबकि 73 सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल का विभिन्न बीमारी या पारिवारिक कारणों के चलते स्थानांतरण पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया.

विभागों को वापस भिजवा दिए प्रस्ताव: खास बात यह है कि आमतौर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति विभिन्न अनुरोध के आधार पर आने वाले प्रस्तावों पर विचार के बाद प्रत्येक मामले में निर्णय लेते हुए रिक्त के सापेक्ष स्थानांतरण के लिए संस्तुति करती थी. लेकिन इस बार समिति ने ऐसा ना करते हुए विभागों को यह प्रस्ताव वापस भिजवा दिए हैं.

तबादलों के लिए आज है आखिरी तारीख: अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के तबादलों को लेकर संकट इसलिए भी नजर आ रहा है, क्योंकि स्थानांतरण के लिए 30 जून तक का समय है. इस निश्चित समय तक विभागीय स्तर से तबादले होना मुमकिन ही नहीं है.

शिक्षा विभाग ने शासन से किया ये अनुरोध: हालांकि शिक्षा विभाग ने शासन से अनुरोध के आधार पर आने वाले प्रस्तावों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है. ऐसे में यदि शासन कार्रवाई करने के लिए कुछ और वक्त विभाग को देता है, तभी जाकर अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों को किया जा सकेगा.

धारा 27 के तबादले समय बढ़ने के बाद भी आसान नहीं: हालांकि धारा 27 के इन तबादलों को समय बढ़ाने के बाद भी करना आसान नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल जिन पर निर्णय लिया गया है, वह पिछले साल के प्रस्ताव हैं. मौजूदा समय में विभाग में अब रिक्त पदों को लेकर वर्तमान स्थिति के लिए रिकॉर्ड तैयार किया जाना है और उसे शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन अपडेट भी किया जाना है. इसके बाद जाकर विभाग में नए अनुरोध के आधार पर आने वाले प्रस्तावों को लिया जाएगा और फिर जाकर इस पर विचार किया जाएगा.

इस साल भी स्थानांतरण सूची निकालना मुमकिन नहीं: जाहिर है कि इतनी प्रक्रिया को करने के लिए विभाग को लंबा समय लगेगा. ऐसे में फिलहाल इस साल भी अनुरोध के आधार पर सभी प्रस्तावों पर विचार करना और स्थानांतरण सूची निकालना मुमकिन नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले साल के प्रस्तावों में से ही कुछ मामलों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद स्थानांतरण किए जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें: काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए होंगे उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादले, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

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