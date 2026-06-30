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उत्तराखंड में ट्रांसफर को तरसे टीचर, अनुरोध वाले आवेदनाें पर भी संकट, शून्य हो सकता है तबादला सत्र

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादले टेढ़ी खीर बन गए हैं. ना तो शिक्षकों के सुगम, दुर्गम से जुड़े सालाना स्थानांतरण हो पा रहे हैं और ना ही अब अनुरोध के आधार पर बीमारी या परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर ट्रांसफर की कोई उम्मीद दिख रही है. खास बात ये है कि महकमे में पिछले साल के धारा 27 के प्रस्तावों को भी शासन ने वापस विभाग को भेज दिया है.

उत्तराखंड में तबादले को तरसे शिक्षक: उत्तराखंड शासन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुरोध से जुड़े स्थानांतरण के प्रस्तावों को वापस भेज दिया है. खास बात यह है कि इन प्रस्तावों को वापस भेजने के दौरान शासन ने इन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में धारा 27 के इन तबादलों का हो पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है.

अनुरोध वाले आवेदनाें पर भी संकट: दरअसल उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में तबादला सत्र शून्य रहा था. यानी सुगम दुर्गम के आधार पर होने वाले तबादले विभागीय स्तर से नहीं हो पाए थे. उधर मौजूदा साल में भी तबादला सत्र शून्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस साल भी शिक्षकों के कोई तबादले नहीं हो पाए हैं. हालांकि इसके पीछे की वजह तबादलों को लेकर न्यायालय में वाद लंबित होना रहा है. लेकिन इन स्थितियों से शिक्षकों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी उन स्थानांतरण से जुड़े प्रकरणों को लेकर रही है, जिन पर ना तो न्यायालय में किसी तरह का वाद लंबित है और ना ही कोई दूसरी तकनीकी अड़चन है. इसके बावजूद अनुरोध के आधार पर बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रस्तावों पर भी स्थानांतरण को लेकर कोई कम नहीं उठाया जा सकता है.

क्या हैं अनुरोध वाले आवेदन: दरअसल राज्य में ऐसे तबादले जो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन स्वास्थ्य कारणों या पारिवारिक समस्याओं के कारण संबंधित शिक्षकों या दूसरे कर्मचारियों का तबादला करना जरूरी होता है, उन्हें धारा 27 के तहत विचार के लिए लाया जाता है. इन्हें अनुरोध के आधार पर तबादला भी कहते हैं. खास बात यह है कि ऐसे तबादलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें ऐसे प्रस्ताव विचार के लिए रखे जाते हैं.

नहीं हो पाया तबादला आदेश: बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी ऐसे अनुरोध के आधार पर होने वाले शिक्षकों के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं हो पाया. इसी तरह इस साल भी अब तक ऐसे अनुरोध वाले तबादलों के प्रस्तावों पर स्थानांतरण आदेश नहीं हो पाए हैं.

शिक्षा सचिव ने तबादलों पर स्थिति साफ की: इसी को लेकर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने महानिदेशक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखकर तबादलों पर स्थिति स्पष्ट की है. इसमें कहा गया है कि धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अप्रैल माह के दौरान बैठक की गई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लिया गया.