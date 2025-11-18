ETV Bharat / state

रजिस्ट्री कार्य ठप, लोगों को हो रही परेशानी

बैकुंठपुर जिला पंजीयक कार्यालय में इंटरनेट नहीं होने से रजिस्ट्री का काम ठप हो गया है.

KOREA DISTRICT NEWS
रजिस्ट्री कार्य ठप (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 1:55 PM IST

Updated : November 18, 2025 at 2:13 PM IST

कोरिया: जिले में बीते दो सप्ताह से रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह ठप है. जिससे दूर-दूर से आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री कार्य नहीं होने से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है.

लोग हो रहे परेशान: रजिस्ट्री प्रक्रिया रुकने की मुख्य वजह सरकारी इंटरनेट का पूरी तरह से ठप होना बताया जा रहा है. जिले के रजिस्ट्री कार्यालय में इंटरनेट सुविधा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन तकनीकी खामी के चलते काम नहीं हो पा रहा है.

कोरिया में रजिस्ट्री कार्य ठप (ETV Bharat Chhattisgarh)

लगातार दो सप्ताह से बंद रजिस्ट्री को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. लोगों का कहना है कि उन्हें अपने काम के लिए दूर-दूर से आना पड़ता है, लेकिन रजिस्ट्री शुरू न होने से उन्हें परेशानी हो रही है.

रजिस्ट्री के लिए आए हैं. दो हफ्ते से लगातार आ रहे हैं. एक बार बोले कि आईडी पासवर्ड नहीं है. आज आये हैं तो कह रहे हैं कि रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है. बार बार वापस भेज रहे हैं- प्रवीण कुमार साहू, पक्षकार

रजिस्ट्री के लिए सप्ताह भर से घूम रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है-हरी लाल, पक्षकार

क्या कहते हैं अधिकारी: अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. जिसमें हर चरण के बाद ओटीपी जनरेट होता है. कई डिजिटल वेरिफिकेशन पूरे किए जाते हैं. ऐसे में जब इंटरनेट ही काम नहीं करेगा तो पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है. कोरिया के सब रजिस्ट्रार सुरेंद्र देवांगन ने जानकारी दी कि नेट बंद होने के कारण रजिस्ट्री का काम नहीं हो रहा है. जैसे ही नेट आएगा, रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी. अधिकारी ने बताया कि जिला पंजीयक कार्यालय से लिया गया है. उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे.

KOREA DISTRICT NEWS
रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगा रहे पक्षकार (ETV Bharat Chhattisgarh)
