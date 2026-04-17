ETV Bharat / state

योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के इन 9 जिलों में अब संडे को भी होगी  रजिस्ट्री

सामान्य दिनों की तरह खुलेगा ऑफिस, मेरठ मंडल के लोगों को मिलेगी खासी राहत.

Photo Credit; ETV Bharat
रजिस्ट्री को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By

Published : April 17, 2026 at 2:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : उत्तर प्रदेश में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब रविवार के दिन भी लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे. इनमें मेरठ मंडल के मेरठ समेत तीन शहर हैं, जबकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कुल 9 बड़े शहरों में ये सुविधा नागरिकों को मिलने जा रही है.

सहायक महानिरीक्षक निबंधन नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि मेरठ में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में दो बदलाव आए हैं, जिनमें पहला बदलाव ये है कि सब रजिस्ट्रार द्वितीय ऑफिस प्रतिदिन दोपहर एक से रात्रि 8 बजे तक खुला करेगा. ये ऑफिस रविवार को बंद रहेगा. वहीं, सदर क्षेत्र का रजिस्ट्री ऑफिस प्रत्येक रविवार को भी सामान्य तरीके से 5 बजे तक बाकी दिनों की तरह खुलेगा. यह व्यवस्था आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. मेरठ में इस बार पहले रविवार को सब रजिस्ट्रार प्रथम का ऑफिस खुलेगा, अगले रविवार को सब रजिस्ट्रार तृतीय उसके बाद फिर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ का ऑफिस रविवार को खुलेगा, ये रोटेशन आगे इसी तरह से चलता रहेगा. इस प्रकार से रजिस्ट्री ऑफिस रविवार को भी अब खुलेंगे.

रजिस्ट्री को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल (Video Credit; ETV Bharat)

सहायक महानिरीक्षक ने यह भी बताया कि मेरठ मंडल के मेरठ समेत नोएडा और गाजियाबाद शहर इसमें शामिल किए गए हैं, जहां रविवार को भी रजिस्ट्री कराई जा सकेगी. इसी तरह मेरठ मंडल के अलावा कुछ और शहर भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर और कानपुर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूरा प्लान बना लिया गया है और उम्मीद है कि जनता को इससे राहत मिलेगी क्योंकि काफी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो कि अलग-अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं, रविवार को अवकाश की वजह रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे, अब रविवार को रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहने से अपना कार्य करा पाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से इस बारे में फरवरी माह में प्रस्ताव मांगा गया था, उस प्रस्ताव को तब बनाकर भेज दिया गया था और अब प्रदेशभर के 9 शहरों में रविवार को भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी.

रात 8 बजे तक करा सकेंगे बैनामा
गौरतलब है कि अभी तक संपत्तियों का बैनामा सुबह 10 बजे से शाम के पांच बजे तक किया जाता था. शासन की तरफ से जारी निर्देश के बाद अब रविवार को भी लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे और हर दिन रात्रि आठ बजे तक भी बैनामे की प्रक्रिया चालू रहेगी. अगर मेरठ जिले की बात करें तो सरधना तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हो रही है. ताज़ा आंकड़े के मुताबिक 33 हजार दस्तावेज में से 17 हजार बैनामें हुए हैं. वहीं, मवाना तहसील में 15 हजार और सदर निबंधन कार्यालय में 14 हजार रजिस्ट्रियां बीते साल में हुई हैं.

प्रतिनिधि घर पहुंचकर पूरी कराएंगे प्रक्रिया
सहायक निबंधक द्वितीय रोबिन सिंह ने बताया कि अब अगर किसी को भी जमीन की खरीद-फरोख्त करनी है और आवेदक बुजुर्ग या बीमार है तो भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है. ऐसे में निबंधक कार्यालय की तरफ से प्रतिनिधि पहुंचकर सभी प्रक्रिया पूरी करा देगा, लेकिन ऐसी स्थिति से निबंधन विभाग को अवगत कराना जरूरी होता है. इसी प्रकार निबंधन विभाग जेल में निरुद्ध बंदियों को भी जेल से रजिस्ट्री कराने की सुविधा देता है. अगर कोई बंदी अपनी संपत्ति बेचना या खरीदना चाहता है तो भी निबंधन विभाग की टीम से जेल में निरुद्ध बंदी को भी जेल से रजिस्ट्री कराने की सुविधा देता है. यदि कोई बंदी अपनी संपत्ति बेचना या खरीदना चाहता है और कोई कानूनी ऐसा विवाद नहीं है तो एक निश्चित शुल्क जमा करने पर रजिस्ट्री कराई जा सकती है.

ये भी पढ़ें- पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पास लगेगा खास क्यूआर कोड, जानिए PVVNL का प्लान

TAGGED:

MEERUT NEWS
REGISTRY ON SUNDAY
REGISTRY
REGISTRY IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.