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फतेहपुर में एक लाख की रिश्वत लेते रजिस्ट्री कार्यालय का बाबू गिरफ्तार, मुकदमे में फंसाने की दी थी धमकी

आरोपी के खिलाफ खागा कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

रिश्वत लेते उप निबंधक कार्यालय का बाबू गिरफ्तार.
रिश्वत लेते उप निबंधक कार्यालय का बाबू गिरफ्तार. (Photo Credit; Fatehpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 9:59 PM IST

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फतेहपुर : भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज की टीम ने मंगलवार को खागा तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय में कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में खलबली मच गई. आरोपी के खिलाफ खागा कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

खागा कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर सानी गांव निवासी भीम सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन की प्रयागराज इकाई में शिकायत की थी. शिकायत के मुताबिक, उन्होंने 17 जून को एक बैनामा कराया था. आरोप है कि उप निबंधक कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध ने बैनामे में गलत तथ्य दर्शाए जाने की बात कहते हुए उन्हें मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. आरोप है कि मुकदमे की कार्रवाई से बचाने के नाम पर उनसे एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई.

रिश्वत की मांग से परेशान शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत का सत्यापन कराने के बाद टीम ने आरोप की पुष्टि की और मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई. भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज की 13 सदस्यीय टीम खागा तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय पहुंची. लोकसेवक गवाहों की मौजूदगी में ट्रैप की कार्रवाई शुरू की गई.

शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को एक लाख रुपये दिए जाने के बाद पहले से मुस्तैद एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को लेकर खागा कोतवाली पहुंची, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया. आरोपी राहुल कुमार बौद्ध प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरेघनी, रेडबीर गांव का निवासी बताया गया है.

एआईजी स्टाम्प मोहम्मद मसूद खान ने कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते पकड़े जाने की जानकारी मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जानकारी कराई जा रही है.

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