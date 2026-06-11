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पाकुड़ में सात दिनों से ठप है निबंधन ऑफिस में कामकाज, रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे लोग लौट रहे बैरंग

जानकारी के मुताबिक, निबंधन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक का प्रोन्नती बीते एक सप्ताह पहले हो गया था और उनका स्थानांतरण हो जाने के कारण वे दूसरे जिले में योगदान देने चले गये और तभी से शासन प्रशासन ने निबंधन कार्यालय में किसी अधिकारी की पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाने के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप है.

पाकुड़: जिले में इन दिनों निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है. निबंधन कार्य ठप रहने की वजह से लोग जमीन की खरीद फरोख्त, विवाह पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं. जिससे प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

निबंधन कार्यालय में किसी पदाधिकारी की पदस्थापन नहीं किये जाने की वजह से हर दिन सैकड़ों लोग कार्यालय से बैरंग लौटने को मजबूर है. कार्यालय द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, प्रतिदिन लगभग 10 पंजीयन होते थे और लाखों रूपये का राजस्व मिलता था लेकिन पदाधिकारी के नहीं होने के कारण राजस्व भी नहीं मिल रहा है.

बिना रजिस्ट्री के लौट रहे लोग

जिले के पाकुड़ शहरी समेत ग्रामीण इलाकों के अलावा महेशपुर, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, हिरणपुर प्रखंड से भी लोग खासकर जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं रहने के बाद सभी को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है. पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन नहीं होने से डीड राइटर सहित जेरोक्स दुकानदार की भी आमदनी प्रभावित हुई है.

निबंधन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त नहीं रहने की जानकारी है और एक सप्ताह के भीतर अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि निबंधन का कामकाज चालू हो सके और किसी को कोई दिक्कत न हो. इस दिशा में पहल की जा रही है: मेघा भारद्वाज, डीसी

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