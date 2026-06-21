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पटना में लगा पंजीकरण समाधान शिविर, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की कवायद

पंजीकरण समाधान शिविर में अलग-अलग विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे. इन स्टॉलों के माध्यम से लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही नागरिकों की समस्याओं, मांगों और योजनाओं से संबंधित आवेदनों को भी प्राप्त किया गया.

एमसीबी: कोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 'विश्वास के, विकास के जनकल्याण' कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत पटना में वृहद पंजीकरण समाधान शिविर का आयोजन हुया. कन्या माध्यमिक शाला परिसर में आयोजित इस शिविर में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जन समाधान शिविर के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी गई.

बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा, शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसी उद्देश्य को लेकर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. विधायक ने लोगों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण किया जाए, जिससे पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके.

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दस्तावेज अपडेट रखें, योजनाओं का लाभ उठाएं: कलेक्टर

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा, शासन की ओर से अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेजों को पूरी तरह से अपडेट रखें. कलेक्टर ने कहा कि समाधान शिविर शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं. कलेक्टर ने किसानों के हित में कहा कि अन्नदाताओं को सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए समितियों को आवश्यक निर्देश दिए. कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि जिन किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द पंजीयन कराएं.

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बच्चों की शिक्षा और नशामुक्त समाज पर जोर

कलेक्टर ने कहा कि 16 जून से स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं. सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना सुनिश्चित करें. जनप्रतिनिधियों से भी इस दिशा में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि शिक्षित कोरिया और समृद्ध कोरिया के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी है. कलेक्टर ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया. उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है.

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विभागों ने लगाए स्टॉल

जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि शिविर का उद्देश्य केवल समस्याओं का समाधान करना नहीं बल्कि नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना भी है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें. शिविर में आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवजात बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया. स्वास्थ्य विभाग ने टीबी रोग के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा नशामुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशामुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई.

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