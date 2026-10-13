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करोड़ों के बकाए के अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज की कुर्की

ताज सुशांत सिटी के बैनामों पर रोक. ( ईटीवी भारत )

आगरा: सदर तहसील प्रशासन ने 5.60 करोड़ रुपये से अधिक के बकाएदार अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. पर वसूली को शिकंजा कसा है. एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने बताया कि बिल्डर की करीब 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है.

यह अचल संपत्ति ताज सुंशांत सिटी और अंसल एपीआई मौजा सदरवन में है. जो 450 एकड़ जमीन के साथ ही 17 डबल स्टोरी फ्लैट शामिल हैं. जिन्हें कुर्क किया है. इसके साथ ही उक्त संपत्ति के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई है.

एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने बताया कि मै. अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. संजय भवन कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली के विरुद्ध 17 रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से पांच करोड़ 60 लाख 96 हजार 423 रुपये व ब्याज की वसूली के लिए आरसी आई थी. उन्होंने बिल्डर की अचल संपत्ति ताज सुशांत सिटी/अंसल एपीआई मौजा सदरवन के खसरा संख्या 18, 17, 13, 14, 15, 336, 335, 334, 309, 333, 332, 331 तथा जऊपुरा के खसरा संख्या 660 में (बाकीदार का यथाभाग) को कुर्क की कार्रवाई की है. एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने बताया कि इस कुर्क की संपत्ति का क्रय-विक्रय किया जाना निषेध माना जाएगा. टीम में संग्रह प्रभारी मोहम्मद समद्ध मिर्जा, अमीन प्रवीन मिश्रा, नीरज त्रिपाठी, मनोज दुबे, रामप्रताप पांडेय, सचिन तिवारी, मनोज तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे.