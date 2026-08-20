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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नकेल: 2027 से पेट्रोल-डीजल और सीएनजी मालवाहक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने के लिए पेट्रोल डीजल और सीएनजी वाली नई हल्की मालवाहक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नकेल
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नकेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 9:13 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली नई हल्की मालवाहक गाड़ियों (N1 LGV) के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है.

CAQM की बैठक में लिया गया निर्णय

आयोग की 29वीं बैठक, जो चेयरपर्सन राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार, अब नई हल्की मालवाहक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. CAQM के आंकड़ों के मुताबिक, हालांकि ये गाड़ियां कुल सक्रिय वाहनों की संख्या का महज 1.2 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन कुल पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 3.3 प्रतिशत है. इसी डेटा को आधार मानते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण (ETV Bharat)

चरणबद्ध तरीके से लागू होगा प्रतिबंध

प्रशासन ने इस प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है, ताकि परिवहन क्षेत्र पर अचानक भारी प्रभाव न पड़े. केवल मालवाहक वाहनों तक ही यह सख्ती सीमित नहीं है, बल्कि आयोग ने स्टोन क्रशर इकाइयों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर ली है. एनसीआर में स्टोन क्रशर इकाइयों से निकलने वाली धूल के नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 2023 की गाइडलाइंस को अब 'कांस्टेंट टू ऑपरेट' (CTO) की शर्तों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा. इन इकाइयों की निगरानी के लिए अब वीडियो मॉनिटरिंग और पीएम 2.5 सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा. इसके साथ ही, धूल को नियंत्रित करने के लिए व्हील-वॉशिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी अनिवार्य किया जाएगा.

नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना

पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतने वाले औद्योगिक संस्थानों पर भी प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है. जिन छह थर्मल पावर प्लांटों ने बायोमास को-फायरिंग के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, उन पर कुल 61.85 करोड़ रुपये की एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन लगाई गई है. प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि यदि दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो परिवहन से लेकर औद्योगिक गतिविधियों तक, हर स्तर पर कड़े मानक लागू करने होंगे. इस फैसले से भविष्य में हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

मुख्य बातें:

  • राजधानी दिल्ली में यह रोक 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी.
  • प्रमुख एनसीआर जिलेः गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2027 से लागू किया जाएगा.
  • अन्य जिले: एनसीआर के शेष सभी जिलों में 1 जनवरी 2028 से इन वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी.

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