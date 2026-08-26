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आगरा में 30 से अधिक निजी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन फंसा; NOC के लिए सीएमओ ने दिया अंतिम मौका

जिले के सभी हॉस्पिटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि एडीए और आवास विकास परिषद की एनओसी अनिवार्य है.

NOC के लिए सीएमओ ने दिया अंतिम मौका.
NOC के लिए सीएमओ ने दिया अंतिम मौका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:07 AM IST

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आगरा: जिले में आवासीय भवनों में संचालित हॉस्पिटल पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है. जिले में 30 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है. इसकी वजह आगरा विकास प्राधिकारण और आवास विकास परिषद की एनओसी की ​अनिवार्यता है. इससे तय होगा कि हॉस्पिटल आवासीय भवन या व्यवसायिक भवन में संचालित हो रहा है.

आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने एडीए और आवास विकास परिषद की एनओजी नहीं देने वाले सभी हॉस्पिटल संचालकों को अंतिम मौका दिया है. इसमें 10 दिन में यदि एनओसी जमा नहीं हुई तो इन हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा.

इसके साथ ही हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाकर उपचार और सर्जरी की रेट लिस्ट लिखना भी अनिवार्य कर दिया है. इससे जिले में निजी हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मची है.

निजी अस्पतालों में प्रतिदिन का चार्ज

  • 1000 से 2000 रुपए जनरल वार्ड का चार्ज
  • 2500 से 5000 रुपए प्राइवेर्ट रूम का चार्ज
  • 5000 से 10000 रुपए आईसीयू का चार्ज
  • 1200 से 2000 रुपए डॉक्टर विजिट की फीस
  • 500 से 800 रुपए तक नर्सिंग का चार्ज

आगरा जिले में पांच साल के लिए 1241 चिकित्सकीय संस्थानों का रजिस्ट्रेश किया गया है. इनमें 486 हॉस्पिटल और 600 से अधिक क्लीनिक शामिल हैं. जिले में बीते महीने आवास विकास परिषद और आगरा विकास परिषद ने आवासीय भवनों पर संचालित हॉस्पिटल के खिलाफ अभियान शुरू किया. आवास विकास परिषद ने यमुनापार और कमला नगर समेत अन्य जगहों पर कई हॉस्पिटल पर कार्रवाई करके सील लगाई.

इस पर आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने सभी हॉस्पिटल संचालकों से एडीए और आवास विकास परिषद की एनओसी मांगी. अभी तक अधिकतर निजी हॉस्पिटल संचालक ने एनओसी विभाग में जमा करा दी हैं. मगर, 30 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल हैं. जिनकी एनओसी अभी तक नहीं मिली है.

उपचार का रेस्ट लिस्ट लगाना अनिवार्य: आगरा सीएम डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जनवरी 2026 में आगरा विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से आवासीय भवनों में संचालित चिकित्सकीय संस्थान को लेकर जानकारी दी.

इसमें आवासीय भवनों में चिकित्सकीय संस्थानों के संचालन के लिए एनओसी लेना बेहद जरूरी है. आगरा विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की टीमें लगातार आवासीय भवनों में संचालित हॉस्पिटल और अन्य चिकित्सकीय संस्थानों पर कार्रवाई करके सील लगा रही है.

आगरा के चिकित्सकीय संस्थानों की डिटेल्स

  • 486 हॉस्पिटल्स का आगरा में रजिस्ट्रेशन
  • 150 पैथोलॉजी लैब का आगरा में रजिस्ट्रेशन
  • 605 क्लीनिक का आगरा में रजिस्ट्रेशन

इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर होती है. इस बारे में जिले के सभी हॉस्पिटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि एडीए और आवास विकास परिषद की एनओसी अनिवार्य है.

इसके साथ हीहर किसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड पर उपचार और सर्जरी की रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए. जिन हॉस्पिटल के बाहर यह बोर्ड नहीं मिलेगा. वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेट लिस्ट से मरीजों के तीमारदारों से अधिक वसूली नहीं हो सकेगी.

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