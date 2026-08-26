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आगरा में 30 से अधिक निजी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन फंसा; NOC के लिए सीएमओ ने दिया अंतिम मौका

NOC के लिए सीएमओ ने दिया अंतिम मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले में आवासीय भवनों में संचालित हॉस्पिटल पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है. जिले में 30 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है. इसकी वजह आगरा विकास प्राधिकारण और आवास विकास परिषद की एनओसी की ​अनिवार्यता है. इससे तय होगा कि हॉस्पिटल आवासीय भवन या व्यवसायिक भवन में संचालित हो रहा है. आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने एडीए और आवास विकास परिषद की एनओजी नहीं देने वाले सभी हॉस्पिटल संचालकों को अंतिम मौका दिया है. इसमें 10 दिन में यदि एनओसी जमा नहीं हुई तो इन हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाकर उपचार और सर्जरी की रेट लिस्ट लिखना भी अनिवार्य कर दिया है. इससे जिले में निजी हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मची है. निजी अस्पतालों में प्रतिदिन का चार्ज 1000 से 2000 रुपए जनरल वार्ड का चार्ज

2500 से 5000 रुपए प्राइवेर्ट रूम का चार्ज

5000 से 10000 रुपए आईसीयू का चार्ज

1200 से 2000 रुपए डॉक्टर विजिट की फीस

500 से 800 रुपए तक नर्सिंग का चार्ज आगरा जिले में पांच साल के लिए 1241 चिकित्सकीय संस्थानों का रजिस्ट्रेश किया गया है. इनमें 486 हॉस्पिटल और 600 से अधिक क्लीनिक शामिल हैं. जिले में बीते महीने आवास विकास परिषद और आगरा विकास परिषद ने आवासीय भवनों पर संचालित हॉस्पिटल के खिलाफ अभियान शुरू किया. आवास विकास परिषद ने यमुनापार और कमला नगर समेत अन्य जगहों पर कई हॉस्पिटल पर कार्रवाई करके सील लगाई.