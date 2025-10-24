ETV Bharat / state

5 नवंबर को होगा प्रवासी सम्मेलन, अभी तक 600 से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड में 5 नवंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2025 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर उत्तराखंड की धामी सरकार कई तरह के आयोजन करवा रही है. सरकार ने यह ऐलान किया है 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक राज्य में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे इसी कड़ी में साल 2024 की तरह ही साल 2025 में भी प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में होने वाले इस आयोजन में 600 से अधिक प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं. भारत के अलग अलग राज्य और दुनिया के अलग-अलग कोनों में रहने वाले उत्तराखंड के लोग एक बार फिर से राजधानी देहरादून में जुटेंगे.

राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार दो सत्रों में यह सम्मेलन आयोजित होगा. अलग-अलग राज्य ओर देश से आने वाले लोग उत्तराखंड की 25 सालों की यात्रा को लेकर अपने-अपने अनुभव और नजरिए से बातचीत करेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार को यह प्रवासी सुझाव भी देंगे ताकि राज्य को और भी ज्यादा खुशहाल और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए. पहले सत्र में पर्यावरण को लेकर चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में राज्य में शिक्षा महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी इसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी तो मौजूद रहेंगे ही साथ-साथ अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोग भी प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करेंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी किये गए बयान में कहा गया है कि प्रवासियों को एक मंच पर लाने और उन्हें अपनी मातृभूमि से सक्रियता से जोड़ने तथा राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. पिछले आयोजन के हमारे अनुभव बेहद उत्साहित करने वाले रहे हैं. मैं उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहे इस सम्मेलन के लिए प्रवासी उत्तराखंडियों को सादर आमंत्रित करता हूं. प्रवासी उत्तराखंडियों के सुझाव उत्तराखंड के विकास का रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

इस साल उत्तराखंड स्थापना दिवस को धामी सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. वहीं उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस से पहले तीन और चार नवंबर को विशेष सत्र आहूत करने जा रही है. विशेष सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य के विकास पर चर्चा करेंगे, साथ ही सुझाव देकर भविष्य के रोडमैप पर मंथन किया जाएगा. ताकि उत्तराखंड को देश के उत्कृष्ट राज्यों में अपना स्थान हासिल कर सके.

पढ़ें-स्थापना दिवस के लिए विशेष सत्र में तैयार होगा रोडमैप, राष्ट्रपति और पीएम मोदी बनेंगे प्रेरक

TAGGED:

उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन
उत्तराखंड स्थापना दिवस
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY
DEHRADUN LATEST NEWS
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.