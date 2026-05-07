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आवास विकास परिषद ने आगरा के 1385 हॉस्पिटल्स-लैब को भेजा नोटिस; विरोध में उतरा IMA

CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नए हॉस्पिटल-लैब के लाइसेंस के संबंध में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है.

लटकी 1385 हॉस्पिटल-लैबों पर तलवार.
लटकी 1385 हॉस्पिटल-लैबों पर तलवार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:51 AM IST

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आगरा: आवास विकास परिषद ने ट्रांस यमुना कॉलोनी और कमला नगर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित चिकित्सकीय संस्थानों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए हैं. आवास विकास परिषद के आदेश से 1385 चिकित्सकीय संस्थानों के संचालन पर संकट खड़ा हो गया है. इससे 110 हॉस्पिटल और लैब का रजिस्ट्रेशन अटक गया है. IMA ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है. IMA ने मुख्यमंत्री तक यह मामला पहुंचाने की बात कही है.

स्वास्थ्य विभाग में आवास विकास परिषद की विकसित कॉलोनियों में 1385 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं. आवास विकास परिषद ने कमला नगर और ट्रांस यमुना कॉलोनी में संचालित चिकित्सकीय संस्थान को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इसमें आवासीय क्षेत्रों में संचालित अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर समेत अन्य चिकित्सकीय संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

IMA आगरा शाखा के अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि आवास विकास परिषद ने नोटिस देकर चिकित्सकीय संस्थान बंद करने के लिए कहा है. यदि चिकित्सकीय सेवाएं बंद हो जाएंगी, तो यह कार्रवाई स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ है. ऐसे में इन नोटिस को तत्काल रद्द किया जाए. उन्होंने बताया कि इस बारे में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर समस्या बताई है. मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजेंगे.

नए बने अस्पतालों के लाइसेंस पर संकट: स्वास्थ्य विभाग में नए अस्पताल और लैब के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है. इसमें अभी तक हॉस्पिटल्स के लाइसेंस नवीनीकरण और नए लाइसेंस के लिए 198 आवेदन आए हैं. 7 मई आवेदन की अंतिम तिथि है. यह भी आवासीय संस्थानों में संचालित हो रहे हैं. ऐसे में इनके लाइसेंस पर भी संकट खड़ा हो गया है.

CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नए हॉस्पिटल-लैब के लाइसेंस के संबंध में आवास विकास परिषद की ओर से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है. जो गाइडलाइन आएगी. उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा.

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