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मणिमहेश यात्रा के लिए करवाना होगा पंजीकरण, बिना गाइड के आगे जाने की नहीं मिलेगी अनुमति, जानें क्या है नया नियम

चंबा: शुक्रवार को श्रीमणिमहेश यात्रा के बेहतर प्रबंधन को लेकर मंडलायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई. बैठक में यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों की ओर से की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और यात्रा के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बिना पंजीकरण के इस बार कोई भी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा नहीं कर पाएगा। साथ ही बिना गाइड किसी भी श्रद्धालु को परिक्रमा मार्ग पर जाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री मणिमहेश यात्रा-2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर ही इस तरह का निर्णय लिया गया है।

मंडलायुक्त ने कहा कि श्री मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है। इस पवित्र यात्रा में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं. इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक तैयारियों को पूरी करें, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके. इस वर्ष श्री मणिमहेश यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य रहेगा. पंजीकरण शुल्क के संबंध में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा और इसकी आधिकारिक सूचना अलग से जारी की जाएगी. मंडलायुक्त ने ऐतिहासिक चौगान में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा.

गाइड के साथ ही मिलेगी जाने की अनुमति