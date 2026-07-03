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मणिमहेश यात्रा के लिए करवाना होगा पंजीकरण, बिना गाइड के आगे जाने की नहीं मिलेगी अनुमति, जानें क्या है नया नियम

मणिमहेश यात्रा 2026 को लेकर मंडलायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में यात्रा को लेकर चर्चा हुई.

मणिमहेश यात्रा के लिए करवाना होगा पंजीकरण
मणिमहेश यात्रा के लिए करवाना होगा पंजीकरण (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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चंबा: शुक्रवार को श्रीमणिमहेश यात्रा के बेहतर प्रबंधन को लेकर मंडलायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई. बैठक में यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों की ओर से की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और यात्रा के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बिना पंजीकरण के इस बार कोई भी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा नहीं कर पाएगा। साथ ही बिना गाइड किसी भी श्रद्धालु को परिक्रमा मार्ग पर जाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री मणिमहेश यात्रा-2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर ही इस तरह का निर्णय लिया गया है।

मंडलायुक्त ने कहा कि श्री मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है। इस पवित्र यात्रा में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं. इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक तैयारियों को पूरी करें, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके. इस वर्ष श्री मणिमहेश यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य रहेगा. पंजीकरण शुल्क के संबंध में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा और इसकी आधिकारिक सूचना अलग से जारी की जाएगी. मंडलायुक्त ने ऐतिहासिक चौगान में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा.

गाइड के साथ ही मिलेगी जाने की अनुमति

मंडलायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि केवल अधिकृत एवं प्रशिक्षित गाइड के साथ ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति होगी. बिना गाइड किसी भी श्रद्धालु को परिक्रमा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग एवं विभिन्न पड़ावों पर पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं. इसके लिए चिकित्सा दल, एंबुलेंस, आवश्यक दवाइयां, प्राथमिक उपचार केंद्र तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह तैयार रखी जाएं, ताकि आवश्यकता पडऩे पर श्रद्धालुओं को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके.

बैठक में उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे. उन्होंने गत वर्ष आयोजित श्री मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन, प्राप्त अनुभवों और इस वर्ष की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 'जिला प्रशासन यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहा है.'

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