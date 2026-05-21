ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रेकिंग पर रोक, जानिए क्यों लिया गया यह फैसला

ट्रेकर्स के बारे में यदि कोई पूर्व सूचना नहीं हुई, तो उन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाती है. इस तरह के हालात न हों, इसको देखते हुए अब इन मार्गों पर जाने वाले सभी ट्रेकर्स एवं पर्वतारोहण दलों का पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा. पर्यटक और ट्रेकर tourismpithoragarh@gmail.com पर जानकारी भेज कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

पिथौरागढ़ जिले में हैं कई ट्रेकिंग स्थल: बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में मिलम, रालम, सुंदरढूंगा, नामिक, हंसलिंग, दारमा वैली, पंचाचूली बेस कैंप, नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप, नाभीढांग, लिपुलेख पास, स्यालो बेली, ब्योली टॉप समेत अन्य ट्रेकिंग मार्ग हैं. मौसम खराब होने की स्थिति में कभी तमाम घटनाएं हो जाती हैं.

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में ट्रेकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा. यह व्यवस्था ट्रेकरों की सुरक्षा को देखते हुए की गई है. टूर ऑपरेटरों एवं ट्रेवल एजेंसियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

पिथौरागढ़ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ती चंद्र आर्य ने बताया कि ट्रेकिंग/पर्वतारोहण पर जाने वाले दलों की पूरी जानकारी रखी जाएगी. ट्रेकिंग पर जाने वाले ट्रेकर्स को मौसम विभाग एवं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

खूबसूरत हिमालय का नजारा (फोटो सोर्स- Tourism Department)

इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु एवं आधार संख्या आदि शामिल होना चाहिए. यह दस्तावेज संबंधित उपजिलाधिकारी, वन विभाग और पर्यटन विभाग को पूर्व में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा. जानकारी ई-मेल tourismpithoragarh@gmail.com पर भी भेजी जा सकती है.

पिथौरागढ़ का खूबसूरत इलाका (फोटो सोर्स- Tourism Department)

"रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था किसी तरह की आपात स्थिति में ट्रेकर्स की सुरक्षा के लिए बनाई गई है. बिना पूर्व सूचना के ट्रेकिंग पर जाने की स्थिति में यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित टूर ऑपरेटर की होगी."- कीर्ती चंद्र आर्य, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़

"इसमें नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. ट्रेकिंग पर जाने वाले ट्रेकर्स को मौसम विभाग एवं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से समय-समय पर जारी मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना भी अनिवार्य होगा."- कीर्ती चंद्र आर्य, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़

दिल्ली की प्राइवेट कार में आदि कैलाश यात्रा की सवारियां ढोने पर वाहन सीज: पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया. पिथौरागढ़ एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने यात्रा मार्ग पर संचालित वाहनों की गहन जांच की.

दिल्ली की कार के खिलाफ कार्रवाई (फोटो सोर्स- Transport department)

चेकिंग अभियान के दौरान दिल्ली पंजीकरण की एक प्राइवेट कार यात्रियों को लेकर आदि कैलाश यात्रा पर जाती हुई पाई गई. जांच में वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाना पाया गया. यात्रियों ने बताया कि उन्होंने टूर ऑपरेटर से 32 हजार में गाड़ी बुक की है. जबकि, वाहन के पास वैध कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट नहीं था. जांच के दौरान चालक ने प्रवर्तन टीम को फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, जिसे फोटोशॉप कर बनाया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया. साथ ही वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा एक अन्य वाहन को भी विभिन्न अनियमितताओं के चलते सीज किया गया. जबकि, अभी तक 19 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें-